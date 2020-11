Kraći opseg frekventnih opsega 5G mreža posebno kod milimetarskih valova (mmwave) zahtijeva gustu infrastrukturu baznih stanica, što omogućuje laku triangulaciju korisničkih položaja izračunavanjem vremena i kuta signala. To omogućuje poboljšano pozicioniranje kako ljudi tako i umreženih predmeta te otvara mogućnost za široku primjenu aplikacija za na primjer pametne tvornice ili na skupine dronova, korištenje autonomnih vozila…

Komunikacijske mogućnosti postojeće 4G mreže već se godinama rutinski koriste za nadopunjavanje performansi pozicioniranja pametnih telefona zasnovanih na satelitskoj navigaciji. No, 5G nudi i dodatne mogućnosti pozicioniranja, zahvaljujući usvajanju visokofrekventnih opsega signala za isporuku širokopojasne komunikacije s malim kašnjenjem (latencijom).

Precizno pozicioniranje je jedna od prednosti 5G mreža koja će omogućiti zahtjevne modele interneta stvari na primjer i industrijskom internetu stvari (Industrial Internet of Thimgs IIoT).

Zbog toga je Europska svemirska agencija (European Space Agency ESA) objavila novi poziv za dostavu prijedloga za europsku industriju, nastojeći razviti komercijalne ideje povezane s 5G-om za ‘pozicioniranje, navigaciju i određivanje vremena’ ili skraćeno PNT. Dostava prijedloga moguća je do 31. siječnja 2021. godine.

Za razvoj primjene PNT-a u industriji ESA-inovom programu inovacija i navigacije NAVISP pridružiti će se i stručnjaci i drugi stručnjaci iz europske industrije kako bi se osnažila europska konkurentnost u primjeni novih industrijskih tehnologija.

“NAVISP-ova ambicija je stvoriti europske prvake u svijetu PNT-a”, rekao je voditelj programa NAVISP Pierluigi Mancini dodavši kako “bez povezivanja s različitim tehnologijama i različitim industrijskim sektorima neće biti konkurentnog razvoja PNT-ova“.

„Satelitska navigacija sama po sebi nije dovoljna zbog različitih fizičkih smetnji kako u atmosferi tako i pri tlu. U skladu s tim, 5G za PNT u mnogim je slučajevima potencijalno sigurnosno rješenje, što omogućuje nesmetan prijelaz s vanjske na unutarnju pokrivenost”, ističe voditelj ESA-inog ureda za tehnički program NAVISP Rafael Lucas Rodriguez.

„Proizvodne linije nisu statične strukture tijekom 10 godina ili pet godina ili mjeseci; suvremena proizvodnja zahtjeva promjene u tjedan dana ili u svega nekoliko dana pa je potreba za poozicioniranjem svih pokretnih predmeta u čestim promjenama u industrijskim pogonima“, rekla je Karin Loidl iz njemačkog Instituta za integrirane krugove Fraunhofer govoreći o Savezu za povezanu industriju i automatizaciju 5G-ACIA navodeći kako je pozicioniranje jedna od ključnih odlika industrije 4.0. Precizno pozicioniranje je preduvjet i za automatizirana vozila u tvornicama poput viljuškara.

„Pozicioniranje je od ključne važnosti i za robotiku, posebno mobilnu robitiku. Predviđa se kako će globalno tržište mobilne robotike narasti na 49 milijardi eura do 2023. godine, tržište praćenje imovine na 23 milijarde eura do 2022., tržište proširena stvarnost omogućene pozicioniranjem na 65 milijardi eura do 2024. godine. geofenciranje ili uporaba virtualnih granica na 1,5 milijardi eura do 2024. godine“, kaže Karin Loidl.

5G bi potencijalno mogao poslužiti kao sredstvo za komunikaciju bespilotnom letjelicom a posebno u pozicioniranju u, na primjer, visoko urbaniziranim područjima gdje su nevidljivi za satelite, kod dostave robe, u poljoprivredi, nadzoru infrastrukture…, ističe izvršni direktor d-leta, Cristiano Baldoni.

Michael Baus iz Robert Bosch GmbH dodajekako je pozicioniranja kroz 5G infrastrukturu od izrazite važnosti precizno pozicioniranja automobila kako zbog navigacijskih sustava i naplate cestarine do eCall-a, odnosno hitnih poziva za spasilačke službe te samovozećih automobila.

Podijeli: