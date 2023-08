Internet stvari (IoT) umrežavanjem stvari s umreženošću korisnika je revolucionirao način na koji komuniciramo sa svijetom oko sebe. Zahvaljujući IoT-u omogućeni su različite pametne umreženosti, od pametnih domova do industrijske automatizacije. Time IoT uređaji značajno doprinose poboljšanju učinkovitosti i praktičnosti kako u svakodnevnom životu tako i u poslovnim aktivnostima. Međutim, IoT-a ekosustav nije bez izazova. Jedan od vanjskih izazova je stalni roaming, fenomen koji je dobio na značaju zbog globalne prirode implementacije IoT-a. Stalno dostupan roaming u Internetu stvar (Internet of Things, IoT) odnosi se na praksu stalne upotrebe mobilne veze na različitim geografskim lokacijama. Za razliku od tradicionalnih mobilnih telefona, koji mogu privremeno putovati sa svojim korisnicima, IoT uređaji često trebaju održavati povezanost u različitim regijama dulje vrijeme. To je temeljni zahtjev za IoT uređaje koji se koriste u logistici, daljinskom nadzoru, poljoprivredi i drugim aktivnostima.

Tri četvrtine IoT-a bez roaminga

Dok mnoge zemlje u svijetu dopuštaju stalni roaming bez značajnih ograničenja, neke velike zemlje uvele su za njega ograničenja. Zemlje koje zabranjuju stalni roaming su Indija, Kina, Brazil, Saudijska Arabija, Egipat, Nigerija, Turska, UAE i Singapur. Osim potpunih zabrana roaminga, mobilni operateri u SAD-u, Kanadi i Australiji uveli su ograničenja trajnog roaminga unutar svojih mreža, čime su zapravo zabranili tu praksu. Zanimljivo je da tih 12 zemalja zajedno pokrivaju više od 50% svjetske populacije i čine više od tri četvrtine IoT tržišta.

IoT uređaji obično se postavljaju na globalnoj razini, što dovodi do složenog scenarija u kojem su ti uređaji povezani s više operatera mobilne mreže (MNO) u različitim zemljama. Zamislite tvrtku za električne automobile koja prodaje svoja vozila u raznim regijama. U zemljama u kojima stalni roaming nije dopušten, tvrtka mora osigurati lokalnu povezanost. Osiguranje lokalne povezivosti predstavlja mnoštvo izazova koji se provlače kroz operativno okruženje kap što su složeno upravljanje mrežom, poslovanje s mnogo partnera, povećanje troškova, manja fleksibilnost i potreba više planiranja.

Zaobilaženje roaminga

eSIM (ugrađeni SIM) je tehnologija koja mijenja pravila u IoT ekosustavu. Omogućuje uređajima programabilne SIM kartice koje se mogu daljinski dodijeliti bežično. Uz eSIM, IoT uređaji mogu se prebacivati ​​između različitih MNO-ova bez potrebe za fizičkom zamjenom SIM kartice, čime se pojednostavljuje upravljanje povezivanjem. Korištenjem eSIM -a moguće je svakih 90 dana mijenjati lokalni profil i više profila u roamingu kako bi se izbjegao trajni roaming. Mnogi davatelji upravljanih usluga imaju takvo zaobilazno rješenje za izbjegavanje trajnog roaminga. Nove IoT eSIM specifikacije dodatno će pojednostaviti pružanje i orkestraciju povezivosti.

Multi-IMSI rješenja omogućuju da jedna fizička SIM kartica ima više IMSI-ja od različitih MNO-ova. To uređaju omogućuje neprimjetno prebacivanje između mreža uz zadržavanje jedne SIM kartice. Inteligentnim odabirom optimalnog IMSI-ja na temelju čimbenika kao što su kvaliteta mreže i cijena, Multi-IMSI rješenja optimiziraju povezivost i smanjuju složenost rada. Međutim, davatelj upravljanih usluga mora imati lokalnu prisutnost ili veze.

Platforme za upravljanje povezivanjem agregatora (CMP) djeluju kao posrednici između vlasnika IoT uređaja i raznih MNO-ova. Te platforme nude jedinstveno sučelje za upravljanje povezivanjem, pružanje usluga, naplatu i izvješćivanje na više mreža. Konsolidacijom Tih zadataka platforme agregatora pojednostavljuju upravljanje stalnim roamingom za IoT uređaje. Novi skup CMP-ova agregatora kao što su IOTM i ConnectedYou usmjeren je na poduzeća umjesto na operatere kako bi riješio problem upravljanja višestrukim mrežama.

Neke platforme agregatora nude algoritme za dinamički odabir mreže. Pametni algoritmi mogu se implementirati u IoT uređaje za dinamički odabir najprikladnije mreže na temelju parametara kao što su snaga signala, latencija i cijena.

