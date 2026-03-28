Zemlja, čini se, više štiti Mjesec od kozmičkog zračenja nego što smo znali

Zemljino magnetsko polje pruža zaštitu našem najbližem nebeskom suputniku i kad se on nalazi izvan njega.

Mreža subota, 28. ožujka 2026. u 12:20
📷 NASA (Unsplash)
Visokoenergetske čestice zvane galaktičke kozmičke zrake (GCR) bombardiraju nezaštićene objekte u svemiru, često uzrokujući štetu. Zemlja je od njih zaštićena svojim magnetskim poljem.

Poznato je kako Mjesec prolazi kroz dio Zemljine magnetosfere. Nova studija, objavljena u časopisu Science Advances, sugerira kako bi Mjesec mogao imati dodatnu zaštitu i na drugoj točki svoje orbite. Iako ovaj džep zaštite postoji kada je Mjesec izvan magnetosfere, istraživači vjeruju kako su učinci i dalje posljedica Zemljinog magnetskog polja.

Kada je istraživački tim analizirao podatke s instrumenta Lunar Lander Neutron and Dosimetry (LND) na kineskom landeru Chang'E-4, bili su iznenađeni padom od 20 posto u GCR česticama koje su pogodile detektore dok je lander bio na suprotnoj strani Mjeseca. To se dogodilo u određeno vrijeme tijekom lunarnog "jutra" i samo tijekom dva dana svakog lunarnog ciklusa. 

Pošto je LND prikupljao podatke tijekom 31 ciklusa, tim je mogao ustanoviti kako se ne radi samo o jednokratnoj pojavi. To je bilo neočekivano jer se prethodno pretpostavljalo kako su GCR-i ravnomjerno raspoređeni u prostoru između Zemlje i Mjeseca, izvan Zemljine magnetosfere.

Moguća zaštita za astronaute i opremu

GCR-i se sastoje od različitih vrsta nabijenih čestica različitih energetskih razina. Većina (oko 85 posto) su protoni, dok je oko 12 posto atoma helija, a samo oko jedan posto su teže jezgre. Podaci su pokazali kako je smanjenje broja čestica bilo najizraženije za protone niže energije. Broj čestica više energije također je smanjen, ali u manjoj mjeri.

Magnetska polja ne prestaju jednostavno postojati u određenoj točki. Umjesto toga, njihov utjecaj se sve više smanjuje s udaljenošću od izvora. Magnetosfera je područje gdje Zemljino magnetsko polje prevladava nad magnetskim poljem solarnog vjetra. Dakle, iako je Mjesec bio izvan Zemljine magnetosfere tijekom ovih točaka nižeg broja čestica, njegovo magnetsko polje i dalje je vršilo određeni stupanj magnetske sile - dovoljno za utjecaj na GCR čestice.

Do skretanja je došlo zbog žiro-radijusa čestica, što je radijus kružnog gibanja koje slijede u prisutnosti uniformnog magnetskog polja. Ovisi o masi čestice, njezinoj brzini i naboju.

"Veličina Zemljine magnetosfere na dnevnoj strani proteže se oko šest do 10 Zemljinih radijusa, što je usporedivo s žiro-radijusima protona niže energije. Stoga, čestice niže energije lako su pod utjecajem Zemljinog magnetskog polja zbog njihovih manjih žiro-radijusa u usporedbi s česticama više energije", pišu autori studije.

Za dodatnu potvrdu, tim je proveo simulacije čestica kako bi modelirao učinak Zemljinog magnetskog polja na širenje GCR-a. Ove simulacije, zajedno s prethodnim dodatnim podacima svemirskih letjelica, potvrdile su uočeno smanjenje GCR-a na tim lokacijama.

Iako puni prostorni opseg zaštitnog pojasa još nije precizno određen, nalazi bi mogli biti korisni za buduće svemirske misije. Poznavanje područja smanjenog zračenja može pomoći u održavanju sigurnosti astronauta i opreme na budućim misijama.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

U središtu svakog vrhunskog stereo sustava.

Akcija

ARCAM A5+

Bežični audio s Bluetooth 5.4, S podrškom za Snapdragon Sound za bežični audio bez gubitaka, S podrškom za Auracast za povezivanje bežičnih slušalica ili zvučnika za reprodukciju glazbe u više prostorija, Hi-res audio digitalni ulazi

739 € 899 € Kupi

Pravi britanski audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), Impedancija: 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.249 € 2.999 € Kupi

Velik zvuk u elegantnom formatu.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

999 € 1.499 € Akcija

Premium bežične in-ear slušalice s ANC-om

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)

In-ear slušalice s vrhunskim prilagodljivim zvukom, CustomTune tehnologijom, naprednim ANC-om, Bose Immersive Audio podrškom, IPX4 zaštitom i do 6 sati reprodukcije.

349 € 375 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

Akcija

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

559 € 789 € Akcija

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

979 € 1.399 € Kupi