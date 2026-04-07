Zašto su znanstvenici na eBayu kupili staro i otrovno streljivo?

Znanstvenici su uzeli gotovo 300 godina star otrovni otpad - zalihu kuglastih olovnih metaka iz 16. i 17. stoljeća, kontaminiranih ostacima ugljika, metalnim nečistoćama i mutnom patinom oksidacije - i pretvorili ga u kritičnu komponentu za perovskitske solarne ploče.



Tehnika koju su razvili Istraživači iz njemačkog centra Jülich u Erlangenu pretvara visoko kontaminirane olovne metke u olovni jodid visoke čistoće komercijalne kvalitete, spoj koji je potreban u velikim količinama za proizvodnju perovskitnih solarnih ćelija. Time su dobili solarne ploče sposobne pretvoriti sunčevu svjetlost u električnu energiju uz učinkovitost od 21 posto. Za kontekst, perovskite solarne ćelije od netaknutijih početnih sastojaka trenutno skupljaju energiju s malo više od 27 posto učinkovitosti.



Prema istraživanju, objavljenom u časopisu Cell Reports Physical Science, do materijala su došli putem eBaya. Meci su namjerno odabrani kao "iznimno izazovan model sirovine", ne bi li pokazali kakoće njihov proces funkcionirati čak i na jako prljavom starom olovu punom kemijskih nečistoća.



Njihova metoda ima dva bitna koraka. Najprije su dvije elektrode napravljene od otopljenih i preoblikovanih olovnih metaka umočene u mješavinu otapala acetonitrila i otopljenog joda uz električnu struju koja je tekla kroz tu tekuću kupku. Time su, tvrde, dobili olovni jodid izuzetno visoke čistoće, uz manje korištenje kemikalija i otpadnih voda.



U drugom je koraku gorušično žuti i vrlo čisti prah olovnog jodida korišten za uzgoj kristala perovskita tehnikom poznatom kao kristalizacija obrnute temperature, koja koristi toplinu, a ne hladnoću, za poticanje pravilnog formiranja molekula i kristalnih oblika. Tako su, tvrde, dobili perovskitne solarne ćelije koje praktički nije moguće razlikovati od drugih.

