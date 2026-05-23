Zašto je T. rex imao tako male ruke? Evo mogućeg objašnjenja

Tyrannosaurus rex i drugi divovski teropodni dinosauri razvili su relativno male prednje udove. Stiglo je moguće objašnjenje zašto je tomu tako.



Nedavno istraživanje pročešljalo je podatke za 82 vrste dinosaura mesoždera teropoda. Otkrili su kako se skraćivanje prednjih udova dogodilo u pet linija: Abelisauridae, Carcharodontosauridae, Ceratosauridae, Megalosaurinae i Tyrannosauridae.



Manje ruke bile su usko povezane s razvojem velikih, moćnih lubanja i čeljusti, više nego s većom ukupnom veličinom tijela, što ukazuje na to kako sićušne ruke nisu samo nusprodukt povećanja tijela. Istraživači pretpostavljaju kako je povećanje veličine plijena, u obliku golemih sauropoda i drugih velikih biljojeda, moglo rezultirati prelaskom na lov korištenjem čeljusti i glave umjesto kandži, zbog čega su se ruke počele smanjivati.



Za potrebe studije, paleontolozi su razvili novi način za kvantificiranje robusnosti lubanje, na temelju čimbenika koji uključuju koliko su čvrsto povezane kosti glave, dimenzije lubanje (kompaktniji oblik je jači od izduženog oblika) i snagu ugriza. Po ovom mjerilu, Tyrannosaurus rex je dobio najveću ocjenu. Slijedi ga Tyrannotitan, teropod gotovo jednako masivan kao T. rex, koji je živio na području današnje Argentine u epohi rane krede, više od 30 milijuna godina prije T. rexa.



Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Proceedings of the Royal Society B.