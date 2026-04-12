Zaplovio prvi komercijalni brod s pogonom na amonijak
HD Hyundai Heavy Industries predstavio je prvi svjetski komercijalni brod s pogonom na amonijak. Pošto koristi amonijačno gorivo bez ulja, radi bez emisija ugljičnog dioksida.
Novi brod gorivo pohranjuje u svojim spremnicima i koristi izravno za pogon motora. Dizajniran je kao hibridni sustav, što mu omogućuje prebacivanje između amonijaka i konvencionalnih goriva ako je potrebno.
Globalna trgovina trenutno čini blizu tri posto svjetske proizvodnje stakleničkih plinova. Brodarstvo je jedan od najtežih sektora za dekarbonizaciju zbog ovisnosti o teškim gorivima i operacijama na velike udaljenosti. Amonijak se pojavio kao obećavajuća alternativa jer ne sadrži ugljik, pa ne proizvodi CO2 pri izgaranju.
Amonijak se već široko proizvodi za gnojiva, zbog čega je lakše skalirati njegovu proizvodnju u usporedbi s novijim gorivima, iako će luke i dalje trebati nadogradnje za sigurno skladištenje i rukovanje. Lakše ga je skladištiti od vodika i prevoziti korištenjem postojeće infrastrukture uz neke preinake.
S druge strane, otrovan je i zahtijeva pažljivo rukovanje, a njegova svojstva izgaranja razlikuju se od tradicionalnih goriva. Inženjeri su morali redizajnirati motore i sigurnosne sustave kako bi korištenje amonijaka bilo moguće.