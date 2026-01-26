Za stablecoine je 2025. bila odlična, ali koliko su doista prihvaćeni?

Sirovi blockchain transferi često se navode kao dokaz prihvaćanja stablecoina, ali stvarnost je da je samo mali postotak ove aktivnosti zapravo povezan sa stvarnim plaćanjima.

Mreža ponedjeljak, 26. siječnja 2026. u 18:52
📷 CoinWire Japan (Unsplash)
CoinWire Japan (Unsplash)

U kripto industriji često se može čuti kako je 2025. doista bila rekordna godina za stablecoine kad je riječ o prihvaćanju. Prema novom izvješću McKinsey Financial Servicesa pokazuje kako metrike korištene za prikaz koliko se prihvaćanje stablecoina povećalo u posljednjih nekoliko godina mogu biti obmanjujuće.

Sirovi blockchain transferi često se navode kao dokaz prihvaćanja stablecoina, ali stvarnost je da je samo mali postotak ove aktivnosti - oko jedan posto od otprilike 35 bilijuna američkih dolara ukupnog volumena transakcija - zapravo povezan sa stvarnim plaćanjima. To znači kako prihvaćanje stablecoina, koje izvješće procjenjuje na 390 milijardi USD za 2025., čini samo oko 0,02 posto globalnih plaćanja.

Ipak, taj iznos je više nego dvostruko veći nego u 2024. Ukupna ponuda stabilnih coina porasla je s manje od 30 mlrd. USD u 2020. na više od 300 mlrd. USD danas.

B2B plaćanja i međunarodne doznake čine većinu aktivnosti plaćanja stablecoinom. Oko 60 posto aktivnosti događa se u Aziji, najvećim dijelom u Singapuru, Hong Kongu i Japanu.

Izvješće tvrtke za analizu blockchaina Chainalysis pokazalo je kako stabilni coini sada čine veliku većinu ilegalnih kripto transfera. Tetherov USDT stablecoin intenzivno je koristio režim svrgnutog venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, a prihvatila ga je i Središnja banka Iran.



