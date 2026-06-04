Tvrde da bi komercijalni brod na fuzijski pogon mogao uskoro postati stvarnost

Međunarodni konzorcij okupio se na projektu koji cilja uspostaviti tehničke i sigurnosne standarde potrebne za stvaranje prvog svjetskog regulatornog okvira za plutajuće fuzijske instalacije.

Komercijalno brodarstvo ima ogroman problem koji treba riješiti do 2050. godine. Pomorska industrija, odgovorna za tri posto globalnih emisija stakleničkih plinova i 90 posto globalne trgovine, pod strogim je mandatom Međunarodne pomorske organizacije za postizanjem neto nulte emisije u sljedećih četvrt stoljeća. Trenutne zelene alternative poput amonijaka i vodika suočavaju se s velikim preprekama u gustoći energije i infrastrukturi.

Nedavno je međunarodni konzorcij ponudio alternativni pristup: plutajuću nuklearnu fuziju. Novi savez pet stranaka, kojeg predvode American Bureau of Shipping (ABS) i izraelski razvojni inženjer fuzije nT-Tao, najavio je Fusion Power Barge (FusPoB). Zajednički pothvat je studija izvedivosti s ciljem postavljanja komercijalnog prototipa na fuzijski pogon na vodu do otprilike 2032. godine.

Konzorcij također uključuje Siemens Energy, P&P Marine Consultants i francuskog stručnjaka za toplinska rješenja TEMISTh. zajedno će ove tvrtke procijeniti tehničke, sigurnosne, ekonomske i regulatorne zahtjeve za plovilo na moru.

Višenamjensko plovilo

Iako nuklearna fisija desetljećima pokreće vojne brodove, sigurnosne brige i stroge regulatorne barijere ograničile su njezinu primjenu u komercijalnom brodarstvu. Tehnologija fuzije razlikuje se po tome što proizvodi minimalan radioaktivni otpad i uklanja rizik od topljenja jezgre.

Međutim, primarni izazov je taj što trenutno ne postoji klasifikacijski ili sigurnosni okvir za fuzijski reaktor na komercijalnom brodu. ABS namjerava uspostaviti tehničke i sigurnosne standarde potrebne za stvaranje prvog svjetskog regulatornog okvira za plutajuće fuzijske instalacije.

Predloženi dizajn, nastao u P&P Marine Consultants, usredotočuje se na 71,4-metarski brod za opskrbu teglenicom za rukovanje sidrima s oznakom DP2. Teglenica će koristiti dva generatora pare od 8000 kWe koje pokreće kompaktni fuzijski reaktor nT-Tao.

Ovaj reaktor koristi pulsirajuću konfiguraciju stelaratora, koja omogućuje kontejnerizaciju i izravnu integraciju jedinice u standardne dimenzije broda. Sustav je dizajniran za generiranje do 20 megavata električne energije s nultom emisijom ugljika.



Za pogon i operacije, plovilo ima projektiranu brzinu od 14 čvorova i vučnu snagu od 30 metričkih tona, uz podršku baterijskog sustava koji osigurava do šest sati rezervnog napajanja pri osam čvorova ako je primarni reaktor izvan mreže. Plovilo je dizajnirano za višenamjensko korištenje, uključujući tegljenje oceana, opskrbu energijom na moru i desalinizaciju vode.



Pokaže li se prototip iz 2032. održivim, primjena plutajuće fuzijske tehnologije mogla bi se proširiti izvan pomorskog prometa na, primjerice, udaljeni pristup energiji, infrastrukturu na moru i distribuiranu proizvodnju energije globalno.