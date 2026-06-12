Tko je kriv za pad nataliteta u SAD-u? Čini se kako je to - iPhone

Izgleda ješirenje iPhonea produbilo pad rađanja među ženama mlađim od 30 godina, a istovremeno potisnulo porast rađanja među starijim ženama

Miroslav Wranka petak, 12. lipnja 2026. u 23:05
📷 Bagus Hernawan (Unsplash)
Bagus Hernawan (Unsplash)

Stopa nataliteta u Sjedinjenim Državama opada već gotovo dva desetljeća. Istraživači vjeruju kako su identificirali potencijalnog novog krivca: iPhone.

Radni dokument institucije National Bureau of Economic Research ispituje pokrivenost mobilnog širokopojasnog interneta tvrtke AT&T od lansiranja iPhonea 2007. godine do gubitka ekskluzivnosti operatera 2011. Uspoređujući stope nataliteta po okruzima i kontrolirajući zbunjujuće čimbenike, autori su zaključili kako je pristup iPhoneu smanjio broj rađanja, posebno među mlađim ženama.

Podaci sugeriraju kako je pristup iPhoneu uzrokovao značajno smanjenje stope nataliteta u svim dobnim skupinama. Žene u dobi od 15 do 19 godina u okruzima s pristupom iPhoneu putem AT&T-a zabilježile su pad stope nataliteta za čak osam posto tijekom razdoblja istraživanja, dok su one u dobi od 20 do 24 godine zabilježile do 6,6 posto. Starije dobne skupine također su pokazale statistički značajne, ali manje padove.

U usporedbi s okruzima s dominantnom pokrivenošću Verizona i Sprinta, koji su tek 2009. počeli primati uređaje s operativnim sustavom Android, nije bilo utjecaja na plodnost povezanog s izlaskom iPhonea. Uočeni su dokazi u prilog tezi kako su ta kontrolna područja počela pokazivati ​​slične padove kada su Android telefoni postali široko dostupni. Ipak, manji uzorci i ograničeni podaci čine te nalaze malo manje preciznima.

Uzevši sve zajedno, čini se kako je širenje iPhonea produbilo pad rađanja među ženama mlađim od 30 godina, a istovremeno potisnulo porast rađanja među starijim ženama. Istraživanje izlasku iPhonea pripisuje pad opće stope plodnosti u SAD-u tijekom tog razdoblja od impresivnih 52 posto

Studija nije ponudila objašnjenje zašto je baš uvođenje iPhonea uzrokovalo pad nataliteta, ali nameću se tri mogućnosti. 

Prvo, pametni telefoni su zamjena za osobne interakcije, što znači kako ljudi nisu u fizičkoj blizini, pa je stoga manja vjerojatnost kako će imati spolne odnose. Drugo, tu je trenutni, jednostavni pristup pornografiji online, a treće - iPhone je ljudima omogućio jednostavan pristup informacijama o kontracepciji i pobačaju.

Naravno, iPhone nije jedini uzrok pada nakon 2007., niti se to tvrdi u istraživanju. No, rezultati sugeriraju kako programi usmjereni povećanju nataliteta možda ciljaju na pogrešne probleme. 
 

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