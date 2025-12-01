Tinejdžeri hakeri? To je samo faza, kažu Nizozemci

Mladi hakeri mogu biti buntovnici bez razloga. Ovi kibernetički kriminalci obično prerastu svoje prijestupničke navike do 20. godine, prema podacima koje je objavila nizozemska vlada

Mreža ponedjeljak, 1. prosinca 2025. u 22:30
📷 Ilya Yarmosh (Unsplash)
Ilya Yarmosh (Unsplash)

U izvješću koje ispituje društvenu cijenu adolescentnog kriminala, nizozemski Zastupnički dom naveo je razne istraživačke radove koji pokazuju kako tinejdžeri imaju tendenciju istraživati ​​svoje kriminalne sklonosti u sličnoj dobi, bez obzira na vrstu kriminala.

U izvješću je navedeno kako kibernetički kriminalci imaju tendenciju razvijati svoje vještine u ranoj dobi, što čine putem "hakiranja igara". Broj tinejdžerskih kibernetičkih prijestupnika sličan je broju onih koji su uključeni u kaznena djela povezana s oružjem ili drogom. Zajedno su to tri najmanje uobičajene vrste kaznenih djela za adolescente. Imovinski prekršaji poput krađe bili su najčešći.

Mladi kibernetički kriminalci dosežu vrhunac kriminala oko 20. godine, iako to obično varira za nekoliko godina, ovisno o desetljeću. Na primjer, između 2010. i 2012. te 2018. i 2021., vršna dob kretala se između 17 i 19 godina, ali je između ostala na 20.

Istraživanje također pokazuje kako se ove vršne dobi općenito odnose na sve zločine, kibernetičke ili druge. Ukupno, društveni trošak adolescentnog kriminala u Nizozemskoj iznosi 10,3 milijarde eura godišnje, od čega većinu snose žrtve, bilo kroz medicinske račune ili druge gubitke kvalitete života. Ostale troškove snosi vlada, kroz stvari poput resursa potrošenih na policiju, zatvorski sustav i sudove.
 



Naš favorit mjeseca

Pro-Ject & Elipson

Izvrsna kombinacija gramofona Pro-Ject Debut Carbon EVO i aktivnih zvučnika Elipson Horus 6 Active BT – jednostavan sistem sa odličnim hi-fi zvukom koji preporučujemo svakome tko voli topli zvuk vinila. Dovoljno je spojiti gramofon i zvučnike, bez potrebe za dodatnim pojačalom.

Kupi

Snažni i profinjeni Hi-Fi zvučnici.

Akcija

FOCAL Vestia N3

Vestia No3 je elegantan trostazni samostojeći zvučnik koji pruža izvanredne performanse. Slijedeći trag modela Aria 936, Vestia No3 donosi linearno i iznimno neutralno slušanje.

2.099 € 2.999 € Akcija

Vodeći model NAD-ove klasične serije integriranih pojačala.

Akcija

NAD C 399 pojačalo

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.759 € 2.199 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi