Tinejdžeri hakeri? To je samo faza, kažu Nizozemci

U izvješću koje ispituje društvenu cijenu adolescentnog kriminala, nizozemski Zastupnički dom naveo je razne istraživačke radove koji pokazuju kako tinejdžeri imaju tendenciju istraživati ​​svoje kriminalne sklonosti u sličnoj dobi, bez obzira na vrstu kriminala.



U izvješću je navedeno kako kibernetički kriminalci imaju tendenciju razvijati svoje vještine u ranoj dobi, što čine putem "hakiranja igara". Broj tinejdžerskih kibernetičkih prijestupnika sličan je broju onih koji su uključeni u kaznena djela povezana s oružjem ili drogom. Zajedno su to tri najmanje uobičajene vrste kaznenih djela za adolescente. Imovinski prekršaji poput krađe bili su najčešći.



Mladi kibernetički kriminalci dosežu vrhunac kriminala oko 20. godine, iako to obično varira za nekoliko godina, ovisno o desetljeću. Na primjer, između 2010. i 2012. te 2018. i 2021., vršna dob kretala se između 17 i 19 godina, ali je između ostala na 20.



Istraživanje također pokazuje kako se ove vršne dobi općenito odnose na sve zločine, kibernetičke ili druge. Ukupno, društveni trošak adolescentnog kriminala u Nizozemskoj iznosi 10,3 milijarde eura godišnje, od čega većinu snose žrtve, bilo kroz medicinske račune ili druge gubitke kvalitete života. Ostale troškove snosi vlada, kroz stvari poput resursa potrošenih na policiju, zatvorski sustav i sudove.

