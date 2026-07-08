Svi žele u nisku Zemljinu orbitu, nitko njome ne upravlja globalno

Bankarstvo, GPS, vremenska prognoza, odgovor na katastrofe, pristup internetu, obrana i praćenje klime ovise o satelitima. No, nitko globalno ne kontrolira resurs kojeg je sve manje.

Miroslav Wranka srijeda, 8. srpnja 2026. u 06:00
📷 Zelch Csaba (Pexels)
Zelch Csaba (Pexels)

Više od 14 tisuća satelita već kruži oko Zemlje. Njihov broj brzo raste jer privatne tvrtke i vlade grade ogromne konstelacije za internet, komunikacije, snimanje, navigaciju i predložene svemirske podatkovne centre.

Niska Zemljina orbita, područje do oko 2000 kilometara iznad planeta, postala je preferirana zona jer nudi nižu latenciju, lakši pristup i jeftinije postavljanje od viših orbita. Ali, to je stvorilo i problem - svi žele u taj prostor. 

Mogući sudari satelita nisu više jedini problem. Nove studije ukazuju i na više više krhotina, manje čišćenja atmosfere i rastuće svjetlosno onečišćenje koje prijeti astronomiji.

Nedavno istraživanje Europskog južnog opservatorija (ESO) ispitivalo je kako velike i sjajne satelitske konstelacije mogu utjecati na zemaljsku astronomiju. Prijedlozi o kojima se trenutno raspravlja moglo bi dodati više od 1,7 milijuna satelita u orbitu, uključujući izuzetno sjajne objekte koji bi promijenili izgled noćnog neba.

ESO-v predloženi sigurnosni prag je značajno ispod te brojke. Kako bi moderna astronomija ostala funkcionalna, oko Zemlje ne bi smjelo kružiti više od sto tisuća satelita koji slabo svijetle.

Taj broj je plafon. Ako su sateliti dovoljno svijetli kako bi bili vidljivi golim okom, siguran broj trebao bi biti znatno niži.

SpaceX je navodno predložio milijun satelita za svemirske podatkovne centre, dok je Reflect Orbital iznio planove za do 50 tisuća satelita nalik zrcalima dizajniranih za reflektiranje sunčeve svjetlosti na Zemlju noću.

ESO-va analiza sugerira kako bi takvi sustavi mogli ostaviti stotine, ili čak tisuće, satelita vidljivima tijekom većeg dijela noći, pri čemu neka opažanja gube značajne dijelove upotrebljivog vidnog polja. Opservatoriji su u problemima zbog toga što sateliti reflektiraju sunčevu svjetlost. Kada se presijeku, teleskopske slike stvaraju svijetle pruge koje brišu sve što se nalazi iza njih.

Studija MIT-a iz 2025. otkrila je kako emisije stakleničkih plinova mijenjaju gornju atmosferu na način koji bi mogao smanjiti broj satelita koje niska Zemljina orbita može sigurno podržati.

Ključni sloj je termosfera, gdje mnogi sateliti rade. Kako se staklenički plinovi hlade i skupljaju ovo gornje atmosfersko područje, atmosferski otpor se smanjuje.

Taj otpor obično pomaže povlačiti mrtve satelite i krhotine prema ponovnom ulasku, gdje izgaraju. S manjim otporom, svemirsko smeće može dulje ostati u orbiti, povećavajući rizik od sudara.

MIT-ove simulacije sugeriraju kako bi do 2100. godine nosivost popularnih područja niske Zemljine orbite mogla pasti za 50 do 66 posto u usporedbi sa scenarijem u kojem emisije ostaju na razinama iz 2000.

Bankarstvo, GPS, vremenska prognoza, odgovor na katastrofe, pristup internetu, obrana i praćenje klime ovise o satelitima. Uspros tome, ne postoji jedinstveno tijelo koje na globalnoj razini kontrolira koliko satelita može zauzeti nisku Zemljinu orbitu, koliko sjajni mogu biti ili kako bi tvrtke trebale uzeti u obzir kumulativni rizik.

Regulatori poput američke Federalne komisije za komunikacije mogu odobriti ili odbiti podneske, ali učinci su globalni. Konstelacija satelita koju lansira jedna tvrtka u jednoj zemlji može utjecati na astronome, ekosustave, konkurentske operatere i noćno nebo diljem planeta.

Niska Zemljina orbita postala je zajednički, ograničen okoliš. Bez strože koordinacije, ograničenja svjetline, kontrole otpada, pravila odlaganja i međunarodnog planiranja kapaciteta, sljedeća svemirska utrka mogla bi oštetiti orbitalne trake o kojima sada ovisi moderni život.

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Najmoćniji model iz Q Meta linije.

Akcija

KEF Q11 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® zvucnickom jedinicom s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih vibracija te tako osigurava cist, prirodan i izbalansiran zvuk.

Kupi

Prostrano 3D iskustvo Dolby Atmosa.

Akcija

SONOS BEAM Gen 2

Od glazbe do filmova, najnovija generacija Beama obogacuje svu vašu zabavu mocnim i preciznim zvukom od zida do zida.

579 € 489 € Kupi

Flagship Symbol X serije.

Akcija

MAGNAT SYMBOL X160

Zvučnici za profesionalne i poluprofesionalne PA sustave, za unutarnju / vanjsku upotrebu, otporan na prskanje po standardima IPX5.

239 € 289 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi