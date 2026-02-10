S umjetnom inteligencijom do pravila drevne igre iz starog Rima

Umjetna inteligencija korištena je za razotkrivanje pravila drevne društvene igre pomoću drevnog ovalnog kamenog artefakta, otkrivenog u ostacima Coriovalluma, starorimskog grada na području današnje Nizozemske. Geometrijski uzorci na jednoj od dvije široke strane, zajedno s drugim tragovima, opisani su u rezultatima istraživanja objavljenim u časopisu Antiquity.

Artefakt je, čini se, bio namjerno oblikovan kako bi poslužio igranju, a tome u prilog idu i oštećenja na površini, koja bi mogla biti u skladu s abrazijom nastalom uslijed klizanja figura. No, takav geometrijski uzorak ne podudara se ni s jednom igrom poznatom istraživačima. Stoga su se okrenuli umjetnoj inteligenciji kako bi testirali svoju teoriju, kao i utvrdili kakva su mogla biti pravila igre.



Oštećenja su bila neravnomjerno raspoređena duž linija ploče, pa su uz pomoć AI-a simuirali taj nesrazmjerni obrazac trošenja na površini ove ploče s pravilima sličnim onima dokumentiranim za druge male igre u Europi. Simulacija je dala potvrdu kako je moguće riječ o ploči za igru.



Korištene su dvije umjetne inteligencije, koje su igrale veliki broj drevnih europskih društvenih igara, uključujući skandinavski Haretavl i talijansku Gioco dell'orso, sve dok nisu naišle na onu koja je mogla uzrokovati trošenje kamene ploče.



Otkriveno je podudaranje s igrama blokiranja, vrstom društvene igre čiji je cilj blokiranje kretanja drugog igrača (poput, primjerice, mlina). Koliko je poznato, to je bilo prvo korištenje umjetne inteligencije u te svrhe.



Zanimljivo, prethodno poznati tragovi sličnih igara pojavili u Europi tek u srednjem vijeku i općenito su vrlo rijetki u regiji. Stoga je moguće kako su Europljani možda igrali ove vrste igara stoljećima ranije nego što se dosad mislilo.

