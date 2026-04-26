Rimska olupina kod Malog Lošinja otkriva tajnu drevne brodogradnje

Istraživači su otkrili kako su rimski brodograditelji vjerojatno obnavljali svoje brodove tijekom svojih putovanja Jadranskim morem

Miroslav Wranka nedjelja, 26. travnja 2026. u 13:05
Ilovik-Paržine 1 📷 Adriboats/V. Dumas, L. Damelet, CNRS/CCJ, Adriboats; P. Dugonjić, HRZ
Ilovik-Paržine 1 Adriboats/V. Dumas, L. Damelet, CNRS/CCJ, Adriboats; P. Dugonjić, HRZ

U "Prirodoslovlju" rimski učenjak Plinija Stariji opisao je kako je Carstvo koristilo jedinstvenu organsku mješavinu kako bi čamci bili vodonepropusni. Prateći nešto netipično s brodoloma starog 2200 godina, istraživači ne samo što su to potvrdili, već su otkrili kako su rimski brodograditelji vjerojatno obnavljali svoje brodove tijekom svojih putovanja.

Studija objavljena u časopisu Frontiers in Materials opisuje kako je proučavanje zarobljene peludi iz rimske brodoloma, označene kao Ilovik-Paržine 1, otkrilo sastav i podrijetlo vodootpornih premaznih materijala. Kako se organska tvar lako razgrađuje tijekom vremena, pomorskim arheolozima je bilo teško potpuno razumjeti drevne tehnike brodogradnje. 

Kako bi prevladali te izazove, osmislili su interdisciplinarnu analizu koja kombinira arheologiju, kemiju i palinologiju (proučavanje peludnih zrnaca). Tako su otkrili kako su brodovi dosljedno obnavljani s više premaza kako bi dugo mogli ploviti. Ovaj pristup im omogućuje istraživanje potencijalnih varijacija povezanih s funkcionalnim ili tehničkim razlikama, pa i fazama popravka u primjeni vodonepropusnih materijala.

Sofisticiran proces gradnje broda

Lokacija Ilovik-Paržine 1 kod Malog Lošinja prvi put je otkrivena 2016. godine i od tada je opsežno proučavana. Ta su se istraživanja, međutim, primarno bavila konstrukcijskim dizajnom i starošću broda. Istraživači su tijekom ovih projekata primijetili debeli sloj organskog ljepljivog sloja na vanjskoj i unutarnjoj strani trupa.

Organski arheomaterijali su zanimljivi jer mogu pružati informacije o mnogim domenama kao što su nošnje, pogrebne prakse, hrana, obiteljski život ili tehnike proizvodnje proučavanih populacija. Ali, ti organski materijali rijetko prežive. Tako je ostatak premaza istraživačima pružio rijetku, neprocjenjivu priliku za proučavanje.

Palinologija, koja traži zrnca peludi zarobljena tijekom procesa proizvodnje ili nanošenja premaza, nagovijestila je kada i gdje su izvršeni vodootporni popravci. Kemijska analiza potvrdila je molekularni otisak koji odgovara zopisi, mješavini borovog katrana i pčelinjeg voska koju je opisao Plinije Stariji.

Zahvaljujući tome, tim je otkrio vrlo sofisticiran proces gradnje broda. Na primjer, uključivanje pčelinjeg voska i katrana u zopisu poboljšao je fleksibilnost ljepila. Pelud zarobljena između slojeva zopise praćena je natrag do velike raznolikosti okoliša, od gustih šuma hrasta crnike, bora, masline ili lijeske do johe i jasena do područja u neposrednoj blizini vode. 

Ovi su nalazi uputili tim u šire kulturne prakse u regiji. Uzorci su imali četiri do pet faza premazivanja, nanesenih u različito vrijeme i na različitim mjestima. To je istraživačima omogućilo rekonstrukciju izvedive navigacijske rute oko Jadrana, kao i kad i gdje je plovilo bilo popravljeno i presvučeno.

Najstarija arheološka upotreba zopise datira iz kasnog 7. stoljeća prije Krista, što odgovara arhaičnoj grčkoj tradiciji. To ukazuje na opsežnu cirkulaciju tehničkog znanja i fenomena tehnološkog transfera diljem Sredozemnog bazena.

