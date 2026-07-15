Riješena jedna od zagonetki Velikog izumiranja

Prije otprilike 252 milijuna godina, gotovo sav život na Zemlji nestao je. U tren oka geološkog vremena, permsko-trijasko masovno izumiranje - poznato i kao Veliko izumiranje - izbrisalo je 96 posto morskih vrsta i 70 posto kopnenih vrsta.



Znanstvenici znaju što je izazvalo Veliko izumiranje. Geološki zapis pokazuje kako je val vulkanske aktivnosti (vjerojatno iz Sibirskih zamki) ispunio atmosferu stakleničkim plinovima, uvodeći mnogo topliju klimu koju većina vrsta nije mogla podnijeti. Međutim, specifični mehanizmi ubijanja dugo su zbunjivali stručnjake.



U novom istraživanju, čiji su rezultati objavljeni u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, tim znanstvenika vjeruje kako su konačno utvrdili zašto je toliko morskih životinja uginulo kao rezultat ovog ekstremnog globalnog zatopljenja. Nalazi ne samo što rješavaju dugogodišnju znanstvenu misteriju, već predstavljaju i upozorenje o budućnosti Zemlje.



Naime, najveće masovno izumiranje svih vremena započelo je u svijetu koji je vrlo sličan današnjem.



Istraživači su prethodno su objavili studiju modeliranja iz 2018. godine koja sugerira kako su toplije vode i smanjenje razine otopljenog kisika prvenstveno odgovorni za izumiranje mora tijekom permsko-trijaskog izumiranja. Razlog je jednostavan: kako su globalne temperature brzo rasle, rasle su i temperature oceana. Topla voda sadrži manje kisika od hladne.



Ako su te promjene bile krivac, nekolicina vrsta koje su preživjele masovno izumiranje morala je biti posebno otporna na njih. Kako bi testirali svoju hipotezu, istraživači su mjerili kako različite skupine morskih životinja reagiraju na toplije vode siromašne kisikom, uspoređujući žive predstavnike onih koje su dominirale prije masovnog izumiranja s onima koje danas napreduju.



Rezultati su pokazali kako su skupine koje su podlegle Velikom izumiranju imale metabolizme koji su bili daleko manje tolerantni na tople vode siromašne kisikom od onih koje su preživjele.



Stotinama milijuna godina nakon permsko-trijaskog izumiranja, Zemlja se suočava s još jednom klimatskom krizom - ovaj put potaknutom ljudskom aktivnošću. Kako globalne temperature rastu, morske vrste ponovno su pod stresom zbog toplijih voda kojima nedostaje kisika. Istraživači upozoravaju kako bi se povijest mogla ponoviti.



U pripremi za Veliko izumiranje, globalne temperature porasle su otprilike za osam do 12 stupnjeva Celzija tijekom tisuća godina. Danas se predviđa kako će temperature porasti za 1,5 do četiri stupnja Celzija tijekom jednog ili dva stoljeća.

