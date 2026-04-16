Računalo na opruge koje radi bez baterija? I to je moguće

Istraživači sa St. Olaf Collegea i Sveučilišta Syracuse u SAD-u razvili su mehanički računalni sustav koji eliminira potrebu za vanjskim napajanjem. Strojevi bez baterija obavljaju logičke i memorijske zadatke koristeći fizičke komponente.



U usporedbi s konvencionalnom elektronikom, oslanjaju se na "memoriju" svojstvenu fizičkim materijalima (poput gume, koja zadržava oblik nakon istezanja). Temeljem toga, tim je konstruirao trio mehaničkih sustava izrađenih od čeličnih šipki i opruga.



Ovi uređaji obavljaju specifične računalne zadatke: jedan djeluje kao brojač fizičkih povlačenja, drugi funkcionira kao logička vrata za razlikovanje parnih i neparnih ulaza, a treći služi kao mjerač koji zadržava pamćenje primijenjene sile. Djelujući zajedno, pokazuju kako je složenu obradu informacija moguće izvesti i putem strukturnog kretanja.



Da bi opravdali svoja istraživanja pred onima koji ih financiraju, znastvenici kažu da bi ovakvi strojevi mogli ponuditi alternativu elektroničkim procesorima, koji su osjetljivi na ekstremne temperature, kvare se pri visokom zračenju i korodiraju. Primjerice, mogu poslužiti kao pogon protetskog uda koji osjeća i reagira na pritisak bez baterije ili senzor unutar mlaznog motora koji prati habanje koristeći samo vibracije motora.



Istraživači sad nastoje otkriti kako skalirati ove mehaničke sustave i na koja sve ograničenja treba računati. Trenutno istražuju kako više rotora međusobno djeluju i utječu jedni na druge, što bi moglo dovesti do stvaranja složenijih mreža.



Rezultati istraživanja su objavljeni u časopisu Nature Communications.