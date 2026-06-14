Ptice, izgleda, uglavnom nisu najbolje optimizirane za let

Zaključak studije objavljene u časopisu Nature Communications zvuči prilično neintuitivno: većina ptičjih krila ne čini se izgrađenom za maksimalnu učinkovitost leta i nisu savršeno podešena za način na koji ptice lete. Štoviše, ptice s najoptimiziranijim oblicima krila u studiji bili su kolibrići i pingvini - potonji su koristili svoja krila za vješto plivanje, a ne za let.

Istraživači su analizirali 1139 slika ptičjih krila metodom koja im je omogućila testiranje relativnih performansi različitih oblika krila bez pretpostavki o tome što predstavlja "optimalni" oblik krila.



Istraživači su nastojali testirati pretpostavku kako su se ptičja krila razvila ne bi li bila najbolje optimizirana za let. Prirodna selekcija nalaže kako bolja prilagođenost okolišu i načinu života povećava izglede životinje za preživljavanje. Ako let pomaže pticama u izbjegavanju grabežljivaca ili hladnoće i pronađu bolju hranu, ne bi li postojao prirodni poticaj za razvoj najboljih mogućih krila?

Dovoljno dobro, ne i optimalno

Obično je vrlo teško - ako ne i nemoguće - utvrditi je li životinja optimalna, jer ne postoji način kako utvrditi je li najbolji opaženi oblik nečega ujedno i najbolji općenito. Kako bi zaobišli ovaj izazov, istraživači su odabrali teorijsku analizu morfoprostora. Ova metoda identificira najbolje evoluirani oblik za određeni stil leta.



Osim slika ptičjih krila, studija je također razmotrila "specijalizirane" stilove leta poput dinamičnog jedrenja i stilova leta vrsta koje migriraju na velike udaljenosti. Očekivano, ptice neletačice poput nojeva imale su krila koja su bila prilično neoptimalna.



No, analiza je pronašla vrste ptica čiji je empirijski oblik krila vrlo nalikovao predviđenom optimalnom obliku krila. Ptice sa stilovima leta s visokim energetskim potrebama, poput zračnog sokolarstva, također su imale bolju optimizaciju.



Međutim, općenito govoreći, činilo se kako je većina ptica ostala na razini dovoljno dobrog, ne i optimalnog. To vrijedi čak i za albatrosa, specijaliziranog letača na velike udaljenosti koji se našao u Guinnessovoj knjizi rekorda zbog svojih izvrsnih zrakoplovnih vještina.



Priječi ih to što moraju sletjeti kako bi se razmnožavali. Iako bi s tanjim i duljim krilom bio bolje optimiziran za let, morao bi žrtvovati sigurno slijetanje i polijetanje (sa čime albatrosi ionako imaju poteškoća).



Brojni ljudski dizajni, poput krila i propelera aviona, modelirani su prema pticama. Ali, možda bismo trebali biti selektivni u pogledu životinja od kojih crpimo inspiraciju.