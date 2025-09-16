Prvo nacionalno istraživanje o AI-ju u gospodarstvu: Za umjetnu inteligenciju – nismo spremni!

Istraživanje (HUP AI B2B 2025) provedeno je kombiniranjem telefonske ankete i internetskog upitnika, pri čemu se, u svakoj interakciji provjeravalo je li sugovornik osoba dovoljno upućena u fenomen i tehnologije umjetne inteligencije. Dobiveni podaci nakon toga, statistički su usklađeni dodatnim informacijama o anketiranim poduzećima. Korištena su dva benchmarka – prvi je taj što opća populacija misli o umjetnoj inteligenciji, (istraživanje provedeno 2023., i 2024. na više tisuća ispitanika), a drugi je što gospodarstvenici misle o umjetnoj inteligenciji, što je utvrđeno ovogodišnjom anketom. Uzorak je stratificiran prema veličini poduzeća.