Prvo nacionalno istraživanje o AI-ju u gospodarstvu: Za umjetnu inteligenciju – nismo spremni!
Paradoksi i kontradikcije u primjeni i percepciji umjetne inteligencije u Hrvatskoj: Hrvatska udruga poslodavaca provela je prvo nacionalno istraživanje o percepciji i primjeni umjetne inteligencije u našem gospodarstvu. Anketu je, prema napucima HUP-ove udruge informatičkih i telekomunikacijskih tvrtki i njezine Koordinacije za umjetnu inteligenciju, provela agencija Prizma CP na uzorku od 659 poduzeća