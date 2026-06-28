Potvrđeno je: I rover Perseverance otkrio je organske tvari na Marsu

U rujnu 2025. godine američka svemirska agencija NASA je objavila kako je njezin rover Perseverance otkrio potencijalnu tvar ili strukturu koja bi mogla imati biološko podrijetlo. Novi rad, objavljen u časopisu Science Advances, nedvosmisleno potvrđuje detekciju organskog ugljika, gradivnih blokova života, u iste dvije stijene iz formacije Bright Angel i detaljnije opisuje što je otkriveno.



Koristeći instrument Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals (SHERLOC) na robotskoj ruci rovera Perseverance, tim istraživača je izveo Ramanovu spektroskopiju na više stijena i prikupio uzorak sa stijene Cheyava Falls u formaciji Bright Angel kratera Jezero. Ramanova spektroskopija je nedestruktivan način detekcije i mapiranja minerala i organskih spojeva u stijenama osvijetljenim laserskom svjetlošću.



Tim je otkrio prisutnost makromolekularnog ugljika (MMC), velikih isprepletenih mreža atoma ugljika koje se obično nalaze u stijenama na Zemlji i meteoritima. MMC može nastati iz biotičkih ili abiotičkih izvora.



Prije više milijardi godina riječni kanal je nosio vodu i sediment u krater Jezero. Sitnozrnati sediment taložio se na dnu prije nego što se na kraju stvrdnuo u muljevite stijene koje je tim analizirao.



MMC je otkriven u vezi s tim sitnozrnatim sedimentima, kao i karbonatnim i sulfatnim mineralima koji su se kasnije formirali tijekom vodene promjene, što sugerira moguće vrijeme organskog postavljanja u dva ili više događaja tijekom geološke povijesti.



Analiza je također utvrdila kako je MMC sačuvan samo nekoliko mikrona ispod površine Marsa, što je manje od debljine komada papira. Ovo označava najplići detektirani MMC na Marsu.



Značajno je pronaći složene organske molekule tako blizu površine u surovom okruženju poput Marsa jer je poznato kako sunčeva svjetlost i drugi čimbenici okoliša uništavaju organske tvari.



Uzorak je prikupljen više od 3200 kilometara od mjesta gdje su organske tvari detektirane NASA-inim roverom Curiosity u krateru Gale.

