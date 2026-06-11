Postoji prekidač rasta galaksija. Sad znamo i što bi to moglo biti

Simulacijom otprilike 20 tisuća najmasivnijih središnjih galaksija istraživači su pratili omjer zvjezdane i ukupne mase kako bi otkrili odgovor na jednu od najzanimljivijih tajni svemira.

Miroslav Wranka četvrtak, 11. lipnja 2026. u 14:10
📷 Graham Holtshausen (Unsplash)
Graham Holtshausen (Unsplash)

Galaksije ne rastu vječno. U nekom trenutku, čak i najplodnije galaksije u kojima nastaju zvijezde počinju usporavati, zatim stagnirati, a zatim se smjeste u dugo mirno povlačenje. Astronomi već dugo znaju za ovaj prijelaz, ali ne znaju zašto se to događa.

Novo istraživanje daje jasan i provjerljiv prijedlog: usporavanje rasta galaksije uzrokovano je nastankom stabilnog oblaka vrućeg plina koji okružuje galaksiju.

Oblak se formira pri vrlo specifičnoj masi: otprilike 10^12,5 solarnih masa. Iznad tog praga, galaksije prestaju biti učinkovite zvjezdane tvornice, bez obzira na to koliko sirovog materijala imaju pri ruci.

Što aktivira prekidač?

Kako bi došli do odgovora, istraživači su koristili Horizon Run 5, jednu od najvećih kozmoloških simulacija ikad stvorenih.

Pokriva dio virtualnog svemira veličine otprilike gigaparseka, modelira potpunu fiziku plina, gravitacije, stvaranja zvijezda, supernova i supermasivnih crnih rupa od nedugo nakon Velikog praska do danas te omogućuje istraživačima praćenje pojedinačnih galaksija kroz cijelu njihovu povijest. 

Simulacijom je bilo obuhvaćeno otprilike 20 tisuća najmasivnijih središnjih galaksija. Ključna veličina koju su istraživači pratili je omjer zvjezdane i ukupne mase. To je mjera koliki dio ukupnog masenog budžeta galaksije (zvijezde, plin, tamna tvar, crne rupe, sve) zapravo završi zaključan u zvijezdama. 

Tim je otkrio kako ovaj omjer naglo doseže vrhunac u galaksijama s ukupnim masama između otprilike 10^12,4 i 10^12,7 solarnih masa. Ispod tog raspona, galaksije pretvaraju plin u zvijezde otprilike jednako brzo koliko plin ulazi. Iznad njega, usporavaju za više od faktora tri. Taj vrhunac je kritična masa.

Temeljem toga su formirali pretpostavku kako galaksije prestaju rasti zbog stvaranja vrućeg plinskog haloa koji je dosegao gravitacijsku ravnotežu. Kako galaksija raste, plin koji u nju pada biva naglo zagrijan. Do određene mase, taj se plin hladi dovoljno brzo kako bi nastavio padati i hraniti stvaranje novih zvijezda.

Iza kritične mase, halo postaje dovoljno gust i vruć kako bi se odupirao gravitaciji milijardama godina. Plin se više ne može hladiti dovoljno brzo kako bi pao i galaksija je iznenada odsječena od opskrbe gorivom. Nastavlja gutati tamnu materiju i povlačiti satelitske galaksije, ali hladni plin koji zapravo stvara zvijezde prestaje pristizati.

Ipak samo simulacija

Rad također isključuje konkurentsko objašnjenje - pretpostavku kako galaksije iznad kritične mase jednostavno gube više svoje normalne materije zbog odljeva iz supernova i aktivnih galaktičkih jezgri.

Tim je to izravno provjerio izračunavši koliko je barionskog budžeta svake galaksije zapravo ostalo vezano za sustav. Varijacija se pokazala ne većom od 30 posto. 

Naravno, treba imati na umu kako je Horizon Run 5 simulacija, ne teleskop. Njeni rezultati su onoliko dobri koliko su kvalitetni podaci na kojima se temelji. 

Analiza se također ograničava na galaksije iznad 10^10.8 solarnih masa kako bi se osiguralo da svaka ima dovoljno simulacijskih čestica za pouzdano razlučivanje. Manje galaksije su priča za drugu simulaciju.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi