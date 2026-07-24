Penis pipak mužjaka hobotnice može nanjušiti ženku i doći do nje

Mužjak je ispružio svoj hektokotilus kroz rupe, locirao ženku, umetnuo ga u njezin plašt, pronašao jajovod i počeo se pariti - sve kroz barijeru

Miroslav Wranka petak, 24. srpnja 2026. u 18:00
📷 K. Mitch Hodge (Unsplash)
K. Mitch Hodge (Unsplash)

Hobotnice su neke od najtajanstvenijih životinja koje žive u moru. U nedavnom istraživanju znanstvenici su otkrili više pojedinosti o ruci nalik penisu muške hobotnice, ranije poznatoj kao hektokotilus.

Proučavali su parenje hobotnica kroz niz eksperimenata. Na njihovo iznenađenje, otkrili su kako hektokotilus ne služi samo za isporuku sperme, već je i osjetilni organ koji kemijski može detektirati točno gdje u tijelu ženke treba odložiti spermu. 

Znanstvenici već dugo znaju kako je hektokotilus ključan za parenje hobotnice, što može biti rizičan pothvat za mužjake. Ženke hobotnice su općenito mnogo veće od mužjaka, a mnoge se ne ustručavaju ubiti ili pojesti svoje partnere nakon obavljenog posla. 

Modificirani krak koristi se za polaganje mužjakovog paketića sperme, ili spermatofora, unutar ženke, iako tek nakon što prođe kroz plašt (glavno tijelo hobotnice) i uđe u ženkin jajovod. Kod nekih vrsta, hektokotilus će se čak i odlomiti unutar ženke, omogućujući mužjaku lakšu izradu sigurnog prolaza.

Iznenađenje za istraživače

Proučavanje ljubavnog čina hobotnica izbliza je zahtjevno zbog samotne i izrazito teritorijalne prirode ovih životinja. Dvije hobotnice u istom akvariju lako će se sukobiti, pa i ubiti jedna drugu). Istraživači su osmislili kako to zaobići: postavili su privremenu barijeru koja razdvaja mužjaka i ženku, kako bi se mogli naviknuti jedno na drugo.

U planu je bilo proučavanje parenja para kalifornijskih dvotočkastih hobotnica (Octopus bimaculoides) ulovljenih u divljini nakon što se barijera podigne. Ali, ljubavnici su imali druge ideje.

Mužjak je ispružio svoj hektokotilus kroz rupe, locirao ženku, umetnuo ga u njezin plašt, pronašao jajovod i počeo se pariti - sve kroz barijeru. Ove interakcije mogle su trajati nekoliko sati i ponavljale su se tijekom više dana. 

Sve se događalo uz minimalan vizualni unos. Mužjaci su se lako parili u potpunom mraku i dosljedno pokušavali pariti sa ženkama, a ne s drugim mužjacima. Takvo ponašanje ukazivalo je kako je u priči neki oblik kemijske signalizacije. 

Daljnji eksperimenti to su i potvrdili. Mužjakov hektokotilus ima kemijske receptore koji su mogli precizno detektirati progesteron koji emitira ženkina jajovodna cijev. Progesteron je steroidni hormon koji u velikim dozama često proizvode mnoge ženke životinja, uključujući i ljude.

Istraživači su identificirali receptor za njuškanje progesterona kao CRT1, receptor koji također pomaže hobotnicama pri otkrivanju bakterija pronađenih na njihovom plijenu. Zatim su pronašli dokaze kako je genetika koja leži u osnovi receptora CRT1 prošla kroz brze promjene u kratkom vremenu (evolucijski gledano) i da ti receptori mogu izgledati prilično različito kod različitih vrsta hobotnica.

Moguće je kako je evolucija tih receptora pomogla u grananju novih vrsta iz obiteljskog stabla hobotnica. Rezultati istraživanja su objavljeni u časopisu Science.

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