Otkriveno koji AI je najgori - prikuplja 90 % korisničkih podataka

Surfshark je također pregledao najnovija ažuriranja praksi prikupljanja podataka ChatGPT-a, koja odražavaju promjene uvedene ove godine.

Mata AI prikuplja najviše

Sve analizirane AI chatbot aplikacije prikupljaju neki oblik korisničkih podataka. Prosječan broj prikupljenih vrsta podataka je 14 od mogućih 35. Čak 70% aplikacija prikuplja podatke o lokaciji korisnika. Meta AI i dalje prikuplja najviše korisničkih podataka među analiziranim aplikacijama, prikupljajući 33 od 35 mogućih vrsta podataka - gotovo 95% ukupnog broja. Ostaje jedina aplikacija koja prikuplja podatke u kategoriji financijskih informacija. Meta AI, uz Google Gemini, također prikuplja osjetljive podatke, koji uključuju rasne ili etničke podatke, seksualnu orijentaciju, podatke o trudnoći ili porodu, invaliditet, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, političko mišljenje, genetske informacije ili biometrijske podatke.

Gemini

Google Gemini prikuplja 23 jedinstvene vrste podataka. To uključuje podatke o preciznoj lokaciji, koje prikupljaju samo Gemini, Meta AI, Copilot i Perplexity. Gemini također prikuplja značajnu količinu podataka u raznim drugim kategorijama, kao što su kontaktni podaci (ime, adresa e-pošte, broj telefona itd.), korisnički sadržaj, kontakti, povijest pretraživanja, povijest pregledavanja i nekoliko drugih vrsta podataka. Takvo opsežno prikupljanje podataka oni koji su zabrinuti za privatnost i sigurnost podataka mogu smatrati pretjeranim i nametljivim.

ChatGPT

Prema Apple App Storeu, ChatGPT sada može prikupljati 17 od 35 vrsta podataka, prema riječima programera. To predstavlja povećanje od 70% u odnosu na 10 vrsta podataka identificiranih u prošlogodišnjem pregledu AI chatbotova, što ukazuje na značajno proširenje opsega prikupljanja korisničkih podataka. Dodatne vrste podataka koje se sada prikupljaju uključuju grubu lokaciju, zdravlje i kondiciju, povijest pretraživanja, audio podatke, podatke o oglašavanju i korisničku podršku.

Većina vrsta podataka koje prikuplja ChatGPT (14) namijenjena je za funkcionalnost aplikacije. Međutim, korisnički podaci mogu se koristiti i u druge svrhe, uključujući analitiku (7), personalizaciju proizvoda (4), oglašavanje ili marketing razvojnih programera (3) i oglašavanje trećih strana (2). Posebno je važno napomenuti da podaci o zdravlju i fitnessu, kao i podaci o oglašavanju, nisu potrebni za funkcionalnost aplikacije.

Claude

Nasuprot tome, Claudeove prakse prikupljanja podataka ostale su nepromijenjene. Može prikupljati 13 od 35 vrsta podataka, od kojih je svaka ključna za funkcionalnost aplikacije. Ove vrste podataka podržavaju aktivnosti kao što su autentifikacija korisnika, omogućavanje značajki, sprječavanje prijevara, implementacija sigurnosnih mjera, održavanje vremena rada poslužitelja, smanjenje rušenja aplikacija, poboljšanje skalabilnosti i performansi te pružanje korisničke podrške.

Međutim, mnoge vrste podataka koje prikuplja Claude mogu se koristiti i u druge svrhe, kao što su analitika (10) i oglašavanje ili marketing programera (7), što ukazuje na prilično opsežno iskorištavanje korisničkih podataka. To uključuje podatke poput grube lokacije korisnika ili sadržaja poput fotografija ili videozapisa. Za razliku od ChatGPT-a, Claude ne navodi da se podaci koriste za personalizaciju proizvoda ili oglašavanje trećih strana.

DeepSeek

DeepSeek prikuplja 13 jedinstvenih vrsta podataka, kao što su gruba lokacija i povijest pretraživanja, te tvrdi da zadržava informacije koliko god je potrebno, pohranjujući ih na poslužiteljima koji se nalaze u Narodnoj Republici Kini.

Ne spuštajte gard, jer su chatovi pohranjeni na poslužiteljima uvijek u opasnosti od hakerskog napada. Prema The Hacker News, DeepSeek je već doživio hakerski napad u kojem je procurilo više od milijun zapisa povijesti chata, API ključeva i drugih informacija. Općenito je dobra ideja biti svjestan pruženih informacija.