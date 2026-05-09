Otkriveno dosad najudaljenije nebesko tijelo s atmosferom

Otkrivena egzosfera je prilično tanka, s površinskim tlakom između 100 i 200 nanobara. Zasad nije poznato od čega je sastavljena, kao ni kako je nastala.

Miroslav Wranka subota, 9. svibnja 2026. u 14:30
📷 Zelch Csaba (Pexels)
Zelch Csaba (Pexels)

Vrlo malo nebesko tijelo, daleko u ledenom vanjskom području Sunčevog sustava, misteriozno je stvorilo atmosferu. Nema još objašnjenja kako je do toga došlo. 

Prema jednoj pretpostavci, atmosfera je nastala kriovulkanizmom, djelovanjem ledenih vulkana. Druga nagađa kako bi njen nastanak mogao biti povezan s udarom, do kojeg je moralo doći razmjerno nedavno jer bi tako tanka atmosfera procurila u svemir i nestala unutar tisuću godina.

Objekt s atmosferom, označen kao (612533) 2002 XV93, transneptunski je objekt (TNO), što znači kako postoji u Kuiperovom pojasu iza orbite najudaljenijeg planeta, Neptuna. Točnije, to je "plutino", što znači kako se, poput Plutona, nalazi u orbitalnoj rezonanciji 2:3 s Neptunom. To znači kako kruži oko Sunca dva puta za svake tri orbite koje Neptun napravi.

(612533) 2002 XV93 je znatno manji od Plutona,s promjerom od oko 500 kilometara u usporedbi s Plutonovih 2377 km. Pluton je dovoljno masivan kako bi zadržao tanku atmosferu, poznatu kao egzosfera, kada je blizu perihela (najbliže točke u svojoj eliptičnoj orbiti Suncu). 

Također zadržava neke vrste leda, poput molekularnog dušika, metana i ugljičnog monoksida, koji se mogu sublimirati u plinove. Kako se Pluton počinje udaljavati od Sunca tijekom svoje 248 godina duge orbite, ti se plinovi postupno ponovno smrzavaju na površini.

Neočekivano otkriće

Međutim, nijedan drugi objekt u Kuiperovom pojasu ili dalje nije pronađen s egzosferom, iako je ispuštanje metana otkriveno na Plutonovom patuljastom planetu Makemakeu. Japanski astronomi, i profesionalni i amaterski, koji su sudjelovali u nizu promatranja (612533) 2002 XV93, također nisu očekivali kako će pronaći atmosferu.

Koristili su profesionalni teleskop od 1,05 metara u opservatoriju Kiso kojim upravlja Sveučilište u Tokiju i amaterske teleskope od 200 i 250 milimetara opremljene CMOS kamerama.

Otkrivena egzosfera je prilično tanka, s površinskim tlakom između 100 i 200 nanobara, što je pet do 10 milijuna puta tanje od Zemljine atmosfere. Plutonova tanka atmosfera ima prosječni površinski tlak od 10 milibara.

Zasad nije poznato od čega je atmosfera sastavljena. Očekuje se kako bi, kao i kod Plutona, mogla biti bogata dušikom s tragovima metana i ugljičnog monoksida, ali prethodna promatranja svemirskog teleskopa James Webb nisu pronašla dokaze o ovim posebnim vrstama leda na površini koje bi mogle sublimirati i formirati atmosferu. (612533) 2002 XV93 je prehladan kako bi se vodeni led i ugljikov dioksid sublimirali u paru.

Sljedeći korak je pokušati shvatiti kakav je sastav egzosfere, što bi trebalo pomoći u rješavanju misterije nastanka. Ako se gustoća smanji tijekom sljedećih nekoliko godina, tada je izvor egzosfere vjerojatno posljedica udara jer će plinovi curiti u svemir. Ostane li konstantna, tada se atmosfera vjerojatno obnavlja ispuštanjem plinova.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Nature Astronomy.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi