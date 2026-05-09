Otkriveno dosad najudaljenije nebesko tijelo s atmosferom
Vrlo malo nebesko tijelo, daleko u ledenom vanjskom području Sunčevog sustava, misteriozno je stvorilo atmosferu. Nema još objašnjenja kako je do toga došlo.
Prema jednoj pretpostavci, atmosfera je nastala kriovulkanizmom, djelovanjem ledenih vulkana. Druga nagađa kako bi njen nastanak mogao biti povezan s udarom, do kojeg je moralo doći razmjerno nedavno jer bi tako tanka atmosfera procurila u svemir i nestala unutar tisuću godina.
Objekt s atmosferom, označen kao (612533) 2002 XV93, transneptunski je objekt (TNO), što znači kako postoji u Kuiperovom pojasu iza orbite najudaljenijeg planeta, Neptuna. Točnije, to je "plutino", što znači kako se, poput Plutona, nalazi u orbitalnoj rezonanciji 2:3 s Neptunom. To znači kako kruži oko Sunca dva puta za svake tri orbite koje Neptun napravi.
(612533) 2002 XV93 je znatno manji od Plutona,s promjerom od oko 500 kilometara u usporedbi s Plutonovih 2377 km. Pluton je dovoljno masivan kako bi zadržao tanku atmosferu, poznatu kao egzosfera, kada je blizu perihela (najbliže točke u svojoj eliptičnoj orbiti Suncu).
Također zadržava neke vrste leda, poput molekularnog dušika, metana i ugljičnog monoksida, koji se mogu sublimirati u plinove. Kako se Pluton počinje udaljavati od Sunca tijekom svoje 248 godina duge orbite, ti se plinovi postupno ponovno smrzavaju na površini.
Neočekivano otkriće
Međutim, nijedan drugi objekt u Kuiperovom pojasu ili dalje nije pronađen s egzosferom, iako je ispuštanje metana otkriveno na Plutonovom patuljastom planetu Makemakeu. Japanski astronomi, i profesionalni i amaterski, koji su sudjelovali u nizu promatranja (612533) 2002 XV93, također nisu očekivali kako će pronaći atmosferu.
Koristili su profesionalni teleskop od 1,05 metara u opservatoriju Kiso kojim upravlja Sveučilište u Tokiju i amaterske teleskope od 200 i 250 milimetara opremljene CMOS kamerama.
Otkrivena egzosfera je prilično tanka, s površinskim tlakom između 100 i 200 nanobara, što je pet do 10 milijuna puta tanje od Zemljine atmosfere. Plutonova tanka atmosfera ima prosječni površinski tlak od 10 milibara.
Zasad nije poznato od čega je atmosfera sastavljena. Očekuje se kako bi, kao i kod Plutona, mogla biti bogata dušikom s tragovima metana i ugljičnog monoksida, ali prethodna promatranja svemirskog teleskopa James Webb nisu pronašla dokaze o ovim posebnim vrstama leda na površini koje bi mogle sublimirati i formirati atmosferu. (612533) 2002 XV93 je prehladan kako bi se vodeni led i ugljikov dioksid sublimirali u paru.
Sljedeći korak je pokušati shvatiti kakav je sastav egzosfere, što bi trebalo pomoći u rješavanju misterije nastanka. Ako se gustoća smanji tijekom sljedećih nekoliko godina, tada je izvor egzosfere vjerojatno posljedica udara jer će plinovi curiti u svemir. Ostane li konstantna, tada se atmosfera vjerojatno obnavlja ispuštanjem plinova.
Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Nature Astronomy.