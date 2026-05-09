Otkriveno dosad najudaljenije nebesko tijelo s atmosferom

Vrlo malo nebesko tijelo, daleko u ledenom vanjskom području Sunčevog sustava, misteriozno je stvorilo atmosferu. Nema još objašnjenja kako je do toga došlo.



Prema jednoj pretpostavci, atmosfera je nastala kriovulkanizmom, djelovanjem ledenih vulkana. Druga nagađa kako bi njen nastanak mogao biti povezan s udarom, do kojeg je moralo doći razmjerno nedavno jer bi tako tanka atmosfera procurila u svemir i nestala unutar tisuću godina.



Objekt s atmosferom, označen kao (612533) 2002 XV 93 , transneptunski je objekt (TNO), što znači kako postoji u Kuiperovom pojasu iza orbite najudaljenijeg planeta, Neptuna. Točnije, to je "plutino", što znači kako se, poput Plutona, nalazi u orbitalnoj rezonanciji 2:3 s Neptunom. To znači kako kruži oko Sunca dva puta za svake tri orbite koje Neptun napravi.



(612533) 2002 XV 93 je znatno manji od Plutona,s promjerom od oko 500 kilometara u usporedbi s Plutonovih 2377 km. Pluton je dovoljno masivan kako bi zadržao tanku atmosferu, poznatu kao egzosfera, kada je blizu perihela (najbliže točke u svojoj eliptičnoj orbiti Suncu).

Također zadržava neke vrste leda, poput molekularnog dušika, metana i ugljičnog monoksida, koji se mogu sublimirati u plinove. Kako se Pluton počinje udaljavati od Sunca tijekom svoje 248 godina duge orbite, ti se plinovi postupno ponovno smrzavaju na površini.

Neočekivano otkriće