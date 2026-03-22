Optički kabeli mogli bi pomoći u otkrivanju mjesecotresa

Seizmometri su dobri u prikupljanju podataka, ali ih se obično postavlja na fiksnu lokaciju. Kako bi pratili šire područje, znanstvenici razmatraju mogućnost korištenja rovera za isporuku optičkih kabela preko više kilometara na površini Mjeseca bez zakopavanja. Ova tehnika nazvana je distribuirano akustično očitavanje (DAS).



Veći dio Mjesečeve površine pokriva regolit, sloj rastresitog materijala. Za razliku od Zemlje, gdje optička vlakna za detekciju moraju biti zakopana jer čak i lagani povjetarac može uznemiriti kabele i stvoriti pozadinsku buku, laboratorijski testovi pokazali su kako dubina zakopavanja nije značajno utjecala na jasnoću signala u simuliranom regolitu.



Drugo istraživanje ispitivalo je koja fizička svojstva mogu osigurati pouzdan rad optičkih kabela na Mjesečevoj površini pouzdano rade. Pokazalo se kako krući, deblji kabeli i kontinuirani kontakt s tlom poboljšali jačinu signala.



Seizmički podaci mogli bi pomoći znanstvenicima u formiranju jasnije slike našeg najvećeg prirodnog satelita, poput sastava njegove jezgre. Također bi mogli doprinijeti boljem razumijevanju opasnosti poput čestica koje bivaju izbačene s Mjesečeve površine kada raketa polijeće ili slijeće.



One bi se mogle kretati brzinom od oko dva kilometra u sekundi i uzrokovati oštećenje opreme ili umjetnih struktura na Mjesecu. Trenutno ne znamo puno o tome koliko daleko te čestice putuju. Optički kabeli postavljeni daleko od mjesta slijetanja mogli pružiti neke podatke o tome koliko se krhotine šire.



Prije nekoliko godina, znanstvenici s Oceanografskog instituta Woods Hole objavili su rad u kojem su naveli kako bi optička mreža na površini Mjeseca mogla istražiti unutrašnjost otkrivanjem seizmičkih valova. Prema njihovoj procjeni, to bi tražilo najmanje "desetke kilometara" kabela.



Do tada bi se tehnika distribuiranog akustičnog očitavanja mogla bi se pokazati korisnom i na Zemlji. Primjerice, u britanskoj telekomunikacijskoj tvrtci Openreach tvrde kako je njihovu infrastrukturu optičke mreže moguće koristiti za otkrivanje curenja u podzemnim cijevima za opskrbu vodom, koristeći strojno učenje za otkrivanje vibracija uzrokovanih curenjem u svjetlosnim zrakama koje prenosi kabel.