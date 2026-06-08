Odakle Zemlji elementi ključni za život? Za to treba zahvaliti Jupiteru

Zemlja je, uz pomoć plinovitog diva, svoj inventar elemenata esencijalnih za život stekla prvenstveno iz unutarnjeg Sunčevog sustava.

Miroslav Wranka ponedjeljak, 8. lipnja 2026. u 11:48
Jupiter 📷 Planet Volumes (Unsplash)
Jupiter Planet Volumes (Unsplash)

Znanstvenici koje podržava američka svemirska agencije NASA pružili su nove informacije o tome kako je rana Zemlja možda stekla neke elemente potrebne kako bi naš matični planet postao nastanjiv. Također sugeriraju novu ulogu Jupitera u distribuciji tih elemenata po mladom Sunčevom sustavu.

Studija, objavljena u časopisu Science Advances, ispituje ovu povijest proučavajući omjer fosfora i dušika u željeznim meteoritima i u mlađim objektima poznatim kao hondriti.

Naš Sunčev sustav nastao je od plina i prašine koji su kružili oko proto-Sunca prije više od 4,5 milijardi godina. Ovaj plin sadržavao je sirovine potrebne za formiranje planeta, mjeseca i na kraju života kakvog poznajemo. Dva elementa od posebne važnosti za život su dušik i fosfor.

Sav život na Zemlji treba iste elemente: ugljik, vodik, dušik, kisik, fosfor i sumpor. Ovi elementi došli su iz svemira, nakon što su nastali unutar zvijezda i proširili se u oblacima plina i prašine. Gravitacija je zatim uzrokovala okupljanje ovog materijala, formirajući nove zvijezde i manje objekte poput planeta.

Hondriti i željezni meteoriti

U najranijim fazama Sunčevog sustava, plin i prašina su se spajali u tijela poznata kao planetezimali. Dok su kružili oko mladog Sunca u kaotičnom okruženju, planetezimali su se sudarali, ostavljajući razbijene ostatke po cijelom sustavu. Na kraju su mnogi od tih komada ugrađeni u planete i mjesece. 

Drugi komadi danas preživljavaju kao asteroidi, koji još uvijek kruže oko Sunca, i - ako su udarili u Zemlju - kao meteoriti. Ovi meteoriti pružaju uvid u rani Sunčev sustav u vrijeme prije nego što je Zemlja postojala. 

Hondriti i željezni meteoriti su dvije različite klase ovih meteorita. Kao što im ime sugerira, željezni meteoriti su gusti, metalni objekti i prvenstveno su izrađeni od legure željeza i nikla. Hondriti su, s druge strane, kameniti objekti i odgovorni su za većinu meteorita koji su pronađeni na Zemlji.

Svaka vrsta meteorita potječe od planetezimala koji su nastali u različito vrijeme u našem sustavu. Najstarija generacija planetezimala je izvor željeznih meteorita. Hondriti su nastali iz druge generacije planetezimala koji su se formirali 2-3 milijuna godina kasnije.

Razumijevanje načina nastanka Zemlje i vremena njezina nastanka važno je za astrobiologe koji proučavaju kako i kada je naš planet postao nastanjiv za život kakav poznajemo. Mlada Zemlja trebala je imati zalihu životnih sastojaka, uključujući dušik i fosfor, kako bi formiranje prvih živih stanica bilo moguće.

Među znanstvenicima postoji rasprava o tome odakle potječu Zemljine zalihe životnih elemenata. Neki dokazi upućuju na to kako su se hondriti u vanjskom Sunčevom sustavu kretali prema unutra kako bi stigli na Zemlju kasno u procesu formiranja našeg planeta. Međutim, nova studija govori drugačiju priču.

Jupiter ulazi u priču

Koristeći laboratorijske eksperimente i geokemijske modele, tim je rekonstruirao kartu omjera fosfora i dušika (P/N) u ranom Sunčevom sustavu i pronašao razlike između prve (željeznih meteorita) i druge (hondriti) generacije planetezimala.

Eksperimenti i naknadno geokemijsko modeliranje pokazali su kako je prva generacija imala veći omjer P/N u vanjskom Sunčevom sustavu, s tim da se taj omjer smanjivao prema unutarnjem Sunčevom sustavu. Taj se trend obrnuo u drugoj generaciji planetezimala, s većim omjerima P/N u unutarnjem Sunčevom sustavu.

Pretpostavlja se kako je tijekom formiranja prve generacije planetezimala došlo do vanjskog toka materijala koji je povećao omjer P/N u vanjskom Sunčevom sustavu. Zatim se pojavio Jupiter.

Kako se Jupiter formirao i rastao do ogromne veličine (i gravitacijskog utjecaja), planet je ograničio kretanje fosfora i dušika iz unutarnjeg u vanjski Sunčev sustav. To je značilo kako su, kada se pojavila druga generacija planetezimala, oni u unutarnjem Sunčevom sustavu imali veći omjer P/N od svojih dalje udaljenih rođaka.

Geokemijsko modeliranje akrecije nadalje pokazuje kako se Zemljin današnji P/N potpis najbolje reproducira planetezimalima unutarnjeg Sunčevog sustava, bilo onima povezanim sa željeznim meteoritima ili onima povezanim s hondritima. Zemlja je, dakle, svoj inventar elemenata esencijalnih za život stekla prvenstveno iz unutarnjeg Sunčevog sustava.

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