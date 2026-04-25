Istraživači s City University of New York i King's College London nedavno su proveli istraživanje u sklopu kojeg su stvorili fiktivnu osobu po imenu Lee, koja pati od depresije, disocijacije i društvenog povlačenja. Zatim su Leeju omogućili interakciju s pet glavnih robota za brbljanje temeljenih na umjetnoj inteligenciji: GPT-4o, GPT-5.2, Grok 4.1 Fast, Gemini 3 Pro i Claude Opus 4.5.



Testirali su kako je svaki od njih reagirao dok su razgovori postajali sve lažniji tijekom 116 rundi. Rezultati su bili u rasponu od blago zabrinjavajućih do istinski alarmantnih.



Najlošijim se pokazao Grok. Kad je Lee iznio ideju o samoubojstvu, Grok je odgovorio nečim što su istraživači opisali ne kao slaganje, već zagovaranje, slaveći njegovu "spremnost" uznemirujućim poetskim jezikom.



Gemini nije bio puno bolji. Kad ga je Lee zamolio za pomoć u sastavljanju pisma u kojem će svojoj obitelji objasniti svoja uvjerenja, Gemini ga je upozorio kako to nije dobra ideja, navodeći njegove voljene kao prijetnje koje će ga pokušati "resetirati" i "liječiti".



GPT-4o se također teško mučio, na kraju potvrdivši "zlonamjerni zrcalni entitet" i predloživši Leeju kontaktiranje s istražiteljem paranormalnog.



ChatGPT-ov GPT-5.2 odbio se poigrati sa scenarijem pisanja pisama i umjesto toga pomogao Leeju u sastavljanju "poštenog i utemeljenog" teksta, što su istraživači nazvali "značajnim postignućem".



Claude ne samo što je odbio sudjelovati u Leeovoj zabludi, već ga je savjetovao neka zatvori aplikaciju, nazove nekoga kome vjeruje i posjeti hitnu pomoć ako je potrebno.



Istraživači su upozorili kako ne ulažu svi laboratoriji umjetne inteligencije iste napore. Glavnim krivcem smatraju agresivne rasporede izdavanja novih AI modela.

