Najjeftiniji način hlađenja data centara sve je manje dostupan

Novo istraživanje sugerira kako bi jedna od najjeftinijih i najučinkovitijih strategija hlađenja moglo prestati funkcionirati.

Miroslav Wranka četvrtak, 16. srpnja 2026. u 12:20
📷 Brett Sayles (Pexels)
Brett Sayles (Pexels)

Pouzdan rad podatkovnih centara ovisi o učinkovitom hlađenju, što je veliki izazov jer brojne metode zahtijevaju ogromne unose vode ili energije. Novo istraživanje sugerira kako bi jedna od najjeftinijih i najučinkovitijih strategija hlađenja moglo prestati funkcionirati.

Rezultati, objavljeni u časopisu Scientific Reports, pokazuju kako rastuće temperature i razine vlažnosti ugrožavaju održivost izravnog hlađenja zrakom, energetski učinkovite tehnike bez vode koja uvlači vanjski zrak za hlađenje poslužitelja podatkovnih centara. Tijekom proteklih 45 godina, vremenski uvjeti koji ograničavaju izravno hlađenje zrakom postali su znatno češći, posebno u tropima i jugoistočnom dijelu Sjedinjenih Država. Kako globalna temperatura nastavlja rasti, ovaj će se problem samo pogoršavati.

Pokazalo se kako razdoblja kada temperatura i vlažnost zraka premašuju preporučene radne pragove za izravno hlađenje slobodnim zrakom sve češća i traju dulje u mnogim regijama. To će smanjiti dostupnost hlađenja slobodnim zrakom za sve veći broj podatkovnih centara diljem svijeta.

Najtopliji i najvlažniji dani se intenziviraju

Za izravno hlađenje zrakom Američko društvo inženjera za grijanje, hlađenje i klimatizaciju preporučuje održavanje temperature zraka koji ulazi u podatkovni centar između 18 i 27 stupnjeva Celzija, s relativnom vlagom od 10 do 70 posto i točkom rosišta ispod 15 stupnjeva Celzija. Zrak koji je topliji i vlažniji od ovoga neće učinkovito hladiti poslužitelje i mogao bi uzrokovati koroziju metalnih komponenti.

Kako bi istražili kako će ova metoda hlađenja funkcionirati u toplijem i vlažnijem svijetu, istraživači su koristili kombinaciju satnih vremenskih promatranja visoke rezolucije, simulacija klimatskih modela i globalnih zapisa lokacija podatkovnih centara. Pomoću tih podataka procijenili su koliko su često uvjeti okoline premašivali preporučena radna ograničenja za izravno hlađenje slobodnim zrakom tijekom proteklih 45 godina i u budućim klimatskim scenarijima.

Otkrili su kako se prevalencija vremenskih uvjeta koji ograničavaju izravno hlađenje zrakom značajno povećala posljednjih desetljeća. Čak i regije koje su zabilježile samo umjerena dugoročna povećanja topline i vlažnosti doživljavaju dulja dnevna prekoračenja, a udio podatkovnih centara izloženih uvjetima koji ograničavaju dostupnost izravnog hlađenja zrakom tijekom najmanje jedne četvrtine godine raste.

Najtopliji i najvlažniji dani intenziviraju se brže od prosječnih dana, što ukazuje na to kako se okolišni stres na sustave izravnog hlađenja slobodnim zrakom sve više koncentrira u rijetkim, vrlo značajnim događajima.

Lokalni utjecaj nije uzet u obzir
 

Do 2050. godine broj sati koji prelaze ograničenja temperature i vlažnosti za izravno hlađenje zrakom zaštićen je od povećanja u scenarijima s visokim emisijama stakleničkih plinova. U većini regija diljem svijeta, prosječan broj sati dnevno tijekom kojih je ova strategija hlađenja ograničena povećava se za više od dva sata dnevno.

Podatkovni centri mogu utjecati i na lokalno vrijeme jer mogu stvoriti toplinske otoke unutar radijusa od blizu deset kilometara u svojoj okolici. Istraživači to nisu uzeli u obzir, pa upozoravaju kako su njihovi nalazi konzervativni. Ipak, naglašavaju da njihovi nalazi ne znače kako je ova strategija hlađenja nužno neizvediva u toplim, vlažnim regijama, već kako se prostor gdje je to moguće izvesti sužava.

Alternativne strategije - uključujući indirektno evaporativno hlađenje, hlađenje tekućinom i hibridne arhitekture - mogu djelomično nadoknaditi ta ograničenja, iako s različitim kompromisima u potrošnji vode, složenosti sustava i operativnom dizajnu. To bi moglo dodatno opteretiti električne mreže i vodne resurse koji su i sami opterećeni klimatskim promjenama.

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kompaktan bežični Hi-Fi sustav.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

11. generacija Uni-Q zvučničkih jedinica, 200 W ukupne snage, do 24-bit/384 kHz rezolucija, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, HDMI ARC, USB-C, optički ulaz, 3,5 mm AUX, izlaz za subwoofer

1.159 € 1.450 € Akcija

Hiper-realistično audio iskustvo.

Akcija

KEF XIO soundbar

5.1.2 kanalni sustav, 820 W ukupne snage, 6 x Uni-Q MX drivera, 4 x P185 LF bass drivera, Dolby Atmos, DTS:X, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, optički ulaz, RCA izlaz za subwoofer

1.949 € 2.299 € Akcija

Finely tuned stereo zvuk.

Akcija

SONOS ERA 100

Apple AirPlay 2, Bluetooth®, Humidity resistant, Line in, Touch controls, Trueplay™, Voice enabled, WiFi.

279 € 299 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi