Može li nešto živjeti u magli? Pa, čini se kako može

Nešto živi u magli. Niski oblaci prepuni su živih bakterija, prema novom istraživanju. Prema rezultatima istraživanja, objavljenim u časopisu Environmental Microbiology, magla vrvi s toliko života da je istraživači uspoređuju sa zasebnim golemim vodenim ekosustavom. Koncentracija bakterija je ista kao u oceanu.



Prisutnost bakterija u kapljicama vode u zraku sama po sebi nije novo otkriće. Ali, sad je jasnije što bakterije rade dok lebde u magli i drugim oblacima, kao i kakav utjecaj to ima na širi okoliš.



Kako bi zavirili u ovo sumorno mikroskopsko carstvo, istraživači su pažljivo prikupili uzorke zraka prije, tijekom i nakon magle. Pošto vjetar može otpuhati naslage magle i poremetiti pokušaje dobivanja konzistentnih uzoraka, istraživači su se usredotočili na radijacijsku maglu, koja se stvara u mirnijim danima kada se tlo hladi i hladi zrak iznad njega, dopuštajući kondenzaciju kapljica vode blizu površine.



Nakon marljivog prikupljanja uzoraka, istraživači su otkrili kako samo jedan posto kapljica magle sadrži bakterije. Ali, naprstak ovih kapljica u svim paketima sadrži oko deset milijuna bakterija, što nije malo.



Pojedine vrste su bolje napredovale nego druge. Populacija bakterije Methylobacteria, poznate po tome što proždire jednostavne spojeve ugljika uključujući zagađivače poput formaldehida, povećala se nakon pojave magle. Pokazalo se kako bakterije aktivno rastu i množe se, koristeći formaldehid kao podršku rastu. Ako tastu, to znači kako su im kapljice stanište.



Iz ovog staništa bakterije bi mogle utjecati na kvalitetu zraka, upijajući zagađivače. Zbog toga vjerojatno nije dobra ideja prikupljati maglu za pitku vodu.