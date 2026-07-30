Može li biti previše AI agenata? Pa, čini se kako može

Istraživači povezani s Laboratorijem za fiziku umjetne inteligencije (PAI) NTT Researcha i Centrom za znanost o mozgu (CBS) Sveučilišta Harvard kažu kako postoji točka u kojoj agenti AI poduzeća stoje jedni drugima na putu.



Idealan broj agenata je 16, kažu oni, barem za Flag Game koju se koristi za procjenu interakcije više agenata. S manje od 16 agenata, softver ne može prikupiti dovoljno dokaza za donošenje konsenzusne odluke. S više od toga, agenti se polariziraju i dijele u suprotstavljene tabore.



Cilj igre je pogoditi nacionalnu zastavu za koju svaki agent tek djelomično vidi. Distribuirani sustavi zahtijevaju neki mehanizam konsenzusa kako bi radili zajedno. Dakle, agentima je dopušteno međusobno komunicirati.



Svaki agent u igri razmatra dio zastave koji može vidjeti i svaki pogađa o cijeloj zastavi. Agenti tada stupaju u interakciju, prenose svoje pretpostavke slušatelju, emitiraju svoje pretpostavke drugim agentima ili se povezuju sa sustavom upravitelja koji uzima njihove pretpostavke i vraća mišljenje o prirodi oznake.



Igra završava kada se 85 posto ili više agenata složi oko toga koju državu "vide" tijekom tri uzastopne runde analize ili nakon nekog ograničenog broja dopuštenih koraka.



Dodavanje agenata poboljšava performanse do određene točke, ali onda postaje problem. Kada je populacija agenata velika, pojavljuju se grupe od kojih svaka potvrđuje svoju kolektivnu poziciju kroz konsenzus svojih članova.