MIT ima biorazgradivu tabletu koja javi jeste li ju progutali

Antena koja šalje RF signal izrađena je od cinka i ugrađena je u česticu celuloze. Šalje signal do deset minuta nakon što ste progutali tabletu

Miroslav Wranka nedjelja, 11. siječnja 2026. u 22:56
📷 Mehmet Say (MIT)
Mehmet Say (MIT)

Istraživači s Massachusetts Institute of Technology (MIT) razvili su nove tablete koje mogu javiti kad su progutane i komunicirati iz želuca. Sustav, koji će biti ugrađen u postojeće tablete, sadrži biorazgradivu radiofrekvencijsku antenu.

Nakon što pošalje signal da je tableta konzumirana, većina komponenti se razgrađuje u želucu dok sićušni RF čip prolazi iz tijela kroz probavni trakt. Ova vrsta sustava mogla bi biti korisna za praćenje pacijenata s transplantacijom koji trebaju uzimati imunosupresivne lijekove ili osoba s infekcijama poput HIV-a ili tuberkuloze, kojima je potrebno liječenje dulje vrijeme.

Kako bi se smanjio potencijalni rizik blokade gastrointestinalnog trakta, MIT-ov tim odlučio je stvoriti RF-bazirani sustav koji bi bio bioresorptivan, što znači da ga tijelo može razgraditi i apsorbirati. Antena koja šalje RF signal izrađena je od cinka i ugrađena je u česticu celuloze. Vanjski sloj kapsule izrađen je od želatine obložene slojem celuloze i molibdena ili volframa, što blokira emitiranje RF signala.

Nakon gutanja premaz biva razgrađen, oslobađajući lijek zajedno s RF antenom. Antena zatim može uhvatiti RF signal poslan s vanjskog prijemnika i šalje natrag signal kako bi potvrdila gutanje kapsule. Ova komunikacija događa se unutar 10 minuta od gutanja tablete.

RF čip, veličine oko 400 puta 400 mikrometara, standardni je procesor koji nije biorazgradiv i morao bi se izlučiti kroz probavni trakt. Sve ostale komponente razgradile bi se u želucu unutar tjedan dana.
 



