Kriju li pjevajući miševi odgovor na pitanje kako smo razvili govor?

Znanstvenici su se dugo pitali što omogućuje ovim miševima vođenje tako neobično složenih razgovora. Ispostavilo se kako mišji i ljudski mozgovi možda i nisu toliko drugačiji

Miroslav Wranka subota, 4. srpnja 2026. u 16:05
📷 Pixabay (Pexels)
Pixabay (Pexels)

U šumama Srednje i Južne Amerike sumrak obilježavaju operni pozivi Alstonovog pjevajućeg miša, malog glodavca s kratkim repom poznatog po neuobičajenoj komunikaciji.

Ovi sićušni miševi, od kojih svaki teži manje od žarulje, pjevaju jedinstvene, cvrkutave pjesme jedni drugima koje mogu trajati i do 16 sekundi. Iz mišjih usta izlaze i zvučni i ultrazvučni zvukovi, stvarajući pjesmu koja podsjeća na zujanje cvrčka. Štoviše, miševi nikada ne prekidaju sugovornika dok ne završi s pjevanjem.

Znanstvenici su se dugo pitali što omogućuje ovim miševima vođenje tako neobično složenih razgovora. Ispostavilo se kako mišji i ljudski mozgovi možda i nisu toliko drugačiji.

U novoj studiji, objavljenoj u časopisu Nature, istraživači su otkrili kako je jednostavno proširenje postojećih neuronskih putova omogućilo ovim miševima proširenje vokalnog repertoara - ista mutacija za koju se vjeruje kako je utrla put razvoju ljudskog jezika.

Proučavajući mozgove Alstonovih pjevajućih miševa i njihovih rođaka, laboratorijskih miševa koji ne pjevaju (ali su blisko povezani), istraživači u laboratoriju Cold Spring Harbor u SAD-u uspjeli su utvrditi koje su evolucijske promjene u mozgu dovele do pjesama pjevajućih miševa. Sada se znanstvenici pitaju može li ista metoda biti korištena za otkrivanje neurološke osnove za druga ponašanja životinja.

Uz pomoć genetike

Kako bi otkrili što je pjevajućim miševima dalo njihovu vokalnu vještinu, istraživači su koristili tehniku ​​​​nazvanu multipleksirana analiza projekcija sekvenciranjem (MAPseq). Ova metoda omogućuje znanstvenicima mapiranje tisuća pojedinačnih neurona zarazom virusom koji u svaku stanicu dostavlja jedinstvene RNK barkodove. Kada znanstvenici genetski sekvenciraju tkivo iz cijelog mozga, barkodovi otkrivaju detaljnu kartu gdje se svaki neuron povezuje u mozgu.

Kada su istraživači koristili MAPseq na mozgovima desetaka miševa obje vrste, razlike su postale jasne. Pjevajući miševi imali su otprilike tri puta veći broj neurona koji šalju signale iz motornog korteksa u dva specifična nizvodna područja mozga. Iako to može zvučati kao velika razlika, znanstvenici kažu kako je to sličnije relativno suptilnoj promjeni u ožičenju mozga.

Činjenica kako takve suptilne neuronske promjene mogu rezultirati razvojem potpuno novog vokalnog ponašanja potiče zanimljiva pitanja o tome koliko je sličnih procesa bilo uključeno u evoluciju ljudskog jezika.

Osim što osporavaju naše razumijevanje evolucije našeg najnovijeg ponašanja, nalazi ove studije mogu pomoći znanstvenicima u otkrivanju više pojedinosti o neurološkoj osnovi mnogih životinjskih ponašanja.

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