Klimatski rizici ugrožavaju vrijednost podatkovnih centara u eri umjetne inteligencije

Klimatski rizici još uvijek nisu u potpunosti uračunati u vrijednost fizičke imovine, no sustavna ulaganja u otpornost mogu smanjiti izloženost tim opasnostima za trećinu, pokazuju rezultati novog istraživanja koje je predstavio Schneider Electric. Ono donosi preciznu kvantifikaciju utjecaja klimatskih nepogoda na vrijednost imovine, s posebnim naglaskom na najbrže rastući infrastrukturni sektor – podatkovne centre.

Prema podacima iz studije, čak 388 milijardi američkih dolara, odnosno više od trećine (38%) ukupne vrijednosti podatkovnih centara u svijetu, predstavlja klimatsku izloženost koja još nije službeno uračunata u njihovu vrijednost. Fizički rizik po gigavatu približno je 2,6 puta veći u novim podatkovnim centrima izgrađenima za potrebe umjetne inteligencije nego u postojećoj infrastrukturi, ponajprije zbog golemih financijskih gubitaka u slučaju zastoja velikih sustava. S obzirom na projekcije rasta umjetne inteligencije, ukupna klimatska izloženost planirane i nove infrastrukture mogla bi porasti na iznos između jednoga i 3,7 bilijuna dolara.

Tehnologijom protiv rizika

Izloženost rizicima znatno varira među regijama, pa su tako podatkovni centri u Kini (56%) i Europi (53%) izloženi gotovo dvostruko većoj mogućoj eroziji vrijednosti u usporedbi s onima u Sjedinjenim Američkim Državama (28%) i regiji APMEA (28%). Istraživanje definira pet ključnih kanala rizika: sustave hlađenja, prekide poslovanja, fizička oštećenja, utjecaj toplinskog stresa na produktivnost radnika te troškove povezane s emisijama ugljika. Ovi se izazovi odvijaju u okruženju u kojem su globalni gubici od prirodnih katastrofa u 2025. godini premašili osigurano pokriće za oko 170 milijardi dolara, uz godišnji rast tog jaza od 6 do 10%, što vlasnike ostavlja sve izloženijima.

Ipak, proaktivne mjere prilagodbe pružaju jasan financijski izlaz jer omogućuju zaštitu 150 milijardi dolara neto vrijednosti postojeće infrastrukture, što predstavlja 30 do 39% izložene vrijednosti. Tehnologije poput sustava tekućeg hlađenja, mikromreža, dugoročnih ugovora o kupnji električne energije te pažljivog odabira lokacija osiguravaju zaštitu investicija.

"Klimatski rizik nije moguće pravilno vrednovati bez njegova mjerenja na razini pojedinog objekta. Ovaj model uklanja taj nedostatak pružajući detaljne i provjerljive procjene vrijednosti koje se mogu primijeniti od pojedinačnih objekata do globalnih portfelja te izravno pretvoriti u konkretne mjere prilagodbe", izjavio je Frédéric Godemel, izvršni potpredsjednik za upravljanje energijom u Schneider Electricu. "Najotporniji objekti bit će oni koji raspolažu energetskim tehnologijama i inteligentnim sustavima sposobnima predvidjeti, prilagoditi se i odgovoriti na klimatske rizike."