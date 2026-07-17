Klimatski rizici ugrožavaju vrijednost podatkovnih centara u eri umjetne inteligencije

Istraživanje Schneider Electrica pokazuje da trećina vrijednosti svjetskih podatkovnih centara nosi neuračunate klimatske rizike, dok proaktivna ulaganja mogu zaštititi milijarde dolara imovine

Mreža petak, 17. srpnja 2026. u 13:52

Klimatski rizici još uvijek nisu u potpunosti uračunati u vrijednost fizičke imovine, no sustavna ulaganja u otpornost mogu smanjiti izloženost tim opasnostima za trećinu, pokazuju rezultati novog istraživanja koje je predstavio Schneider Electric. Ono donosi preciznu kvantifikaciju utjecaja klimatskih nepogoda na vrijednost imovine, s posebnim naglaskom na najbrže rastući infrastrukturni sektor – podatkovne centre.

Prema podacima iz studije, čak 388 milijardi američkih dolara, odnosno više od trećine (38%) ukupne vrijednosti podatkovnih centara u svijetu, predstavlja klimatsku izloženost koja još nije službeno uračunata u njihovu vrijednost. Fizički rizik po gigavatu približno je 2,6 puta veći u novim podatkovnim centrima izgrađenima za potrebe umjetne inteligencije nego u postojećoj infrastrukturi, ponajprije zbog golemih financijskih gubitaka u slučaju zastoja velikih sustava. S obzirom na projekcije rasta umjetne inteligencije, ukupna klimatska izloženost planirane i nove infrastrukture mogla bi porasti na iznos između jednoga i 3,7 bilijuna dolara.

Tehnologijom protiv rizika

Izloženost rizicima znatno varira među regijama, pa su tako podatkovni centri u Kini (56%) i Europi (53%) izloženi gotovo dvostruko većoj mogućoj eroziji vrijednosti u usporedbi s onima u Sjedinjenim Američkim Državama (28%) i regiji APMEA (28%). Istraživanje definira pet ključnih kanala rizika: sustave hlađenja, prekide poslovanja, fizička oštećenja, utjecaj toplinskog stresa na produktivnost radnika te troškove povezane s emisijama ugljika. Ovi se izazovi odvijaju u okruženju u kojem su globalni gubici od prirodnih katastrofa u 2025. godini premašili osigurano pokriće za oko 170 milijardi dolara, uz godišnji rast tog jaza od 6 do 10%, što vlasnike ostavlja sve izloženijima.

Ipak, proaktivne mjere prilagodbe pružaju jasan financijski izlaz jer omogućuju zaštitu 150 milijardi dolara neto vrijednosti postojeće infrastrukture, što predstavlja 30 do 39% izložene vrijednosti. Tehnologije poput sustava tekućeg hlađenja, mikromreža, dugoročnih ugovora o kupnji električne energije te pažljivog odabira lokacija osiguravaju zaštitu investicija.

"Klimatski rizik nije moguće pravilno vrednovati bez njegova mjerenja na razini pojedinog objekta. Ovaj model uklanja taj nedostatak pružajući detaljne i provjerljive procjene vrijednosti koje se mogu primijeniti od pojedinačnih objekata do globalnih portfelja te izravno pretvoriti u konkretne mjere prilagodbe", izjavio je Frédéric Godemel, izvršni potpredsjednik za upravljanje energijom u Schneider Electricu. "Najotporniji objekti bit će oni koji raspolažu energetskim tehnologijama i inteligentnim sustavima sposobnima predvidjeti, prilagoditi se i odgovoriti na klimatske rizike."

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kompaktan bežični Hi-Fi sustav.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

11. generacija Uni-Q zvučničkih jedinica, 200 W ukupne snage, do 24-bit/384 kHz rezolucija, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, HDMI ARC, USB-C, optički ulaz, 3,5 mm AUX, izlaz za subwoofer

1.159 € 1.450 € Akcija

Hiper-realistično audio iskustvo.

Akcija

KEF XIO soundbar

5.1.2 kanalni sustav, 820 W ukupne snage, 6 x Uni-Q MX drivera, 4 x P185 LF bass drivera, Dolby Atmos, DTS:X, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, optički ulaz, RCA izlaz za subwoofer

1.949 € 2.299 € Akcija

Finely tuned stereo zvuk.

Akcija

SONOS ERA 100

Apple AirPlay 2, Bluetooth®, Humidity resistant, Line in, Touch controls, Trueplay™, Voice enabled, WiFi.

279 € 299 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi