Kisik ubrzano nestaje iz oceana i slatkovodnih sustava

Znanstvenici predvođeni Oceanografskim institutom Scripps na UC San Diegu upozoravaju kako kisik brzo nestaje iz oceana i slatkovodnih sustava. Neke od rezultirajućih promjena mogle bi trajati stoljećima i možda neće biti reverzibilne unutar ljudskog života.



Novi pregled ispituje vodenu deoksigenaciju, koja se odnosi na smanjenje razine otopljenog kisika u oceanu (deoksigenacija oceana), obalnim vodama, rijekama, jezerima i potocima. Istraživači su procijenili kako ovaj rastući problem djeluje na devet glavnih procesa Zemljinog sustava uključenih u okvir Planetarne granice.



Uveden 2009. godine, okvir identificira okolišne procese koji su bitni za održavanje stabilnog i otpornog planeta. Također prati kako ljudska aktivnost gura te sustave izvan sigurnih uvjeta.



Devet planetarnih granica su klimatske promjene, zakiseljavanje oceana, gubitak bioraznolikosti, opterećenje atmosferskim aerosolima, oštećenje stratosferskog ozona, promjene slatke vode, promjene korištenja zemljišta, kemijsko onečišćenje i biogeokemijski tokovi (uključujući ciklus dušika).



Istraživači tvrde kako bi razine otopljenog kisika također trebale biti formalno uključene. Zagrijavanje uzrokovano ljudskim djelovanjem, pretjerano onečišćenje hranjivim tvarima i promjene u kretanju i ventilaciji dubljih voda glavne su sile koje potiču vodenu deoksigenaciju.



Kako razine kisika padaju, mogu poremetiti biološke i kemijske procese koji pomažu u regulaciji Zemljine klime. Pad također prijeti organizmima u vodenim hranidbenim mrežama, od mikroskopskog života do riba i morskih pasa.



Morski sisavci također mogu patiti, iako dišu zrak na površini. Gubitak kisika može smanjiti ili premjestiti njihov plijen, oštetiti staništa i promijeniti hranidbene mreže o kojima ovise.



Studija je objavljena u časopisu Limnology and Oceanography.