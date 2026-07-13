Kinezi žele toranj za bežični prijenos energije na južnom polu Mjeseca

Novo istraživanje detaljno opisuje kako bi mogla funkcionirati laserska energetska mreža na Mjesecu.

Miroslav Wranka ponedjeljak, 13. srpnja 2026. u 14:12
📷 Matt Benson (Unsplash)
Matt Benson (Unsplash)

Mjesec bi mogao postati prvo mjesto gdje će bežični prijenos energije biti korišten u praktičnom okruženju. Koncept se usredotočuje na južni pol Mjeseca, područje gdje uzdignuti rubovi kratera primaju gotovo kontinuiranu sunčevu svjetlost, dok obližnji trajno zasjenjeni krateri ostaju u mraku i vjeruje se kako sadrže značajne naslage vodenog leda.

Umjesto oslanjanja na duge kabele za napajanje ili nošenje teških baterijskih sustava, lunarni roveri koji rade unutar ovih tamnih kratera primali bi energiju putem laserskih zraka prenošenih sa solarnih stanica instaliranih na osunčanim vrhovima iznad.
Prema znanstvenicima s Tehnološkog instituta Harbin (Kina), ovaj pristup mogao bi pružiti učinkovitiji način napajanja istraživačkih misija u nekim od najizazovnijih i znanstveno najvrijednijih okruženja Mjeseca.

Optimizirana laserska mreža

U studiji objavljenoj u časopisu Journal of Deep Space Exploration, istraživači su predstavili optimiziranu strategiju implementacije laserske mreže za prijenos energije dizajnirane za površinu Mjeseca. Studiju su vodili znanstvenici s Tehnološkog instituta Harbin, koji su također povezani s Nacionalnim ključnim laboratorijem za laserske prostorne informacije i Nacionalnim ključnim laboratorijem za zrakoplovne mehanizme.

Rezultati istraživanja mogli bi pomoći u postavljanju temelja za buduće lunarne istraživačke stanice i njihovu prateću energetsku infrastrukturu. Prema studiji, premještanje laserskih odašiljačkih stanica za oko 100 metara povećalo je efektivnu pokrivenost mreže za više od 35 posto, a područja s napajanjem učinilo gotovo potpuno povezanima.

Napajanje opreme u trajno zasjenjenim područjima Mjeseca ostaje glavni izazov za buduće misije, jer se roveri koji rade u tim kraterima ne mogu osloniti na solarne panele zbog toga što baterije možda neće pružiti dovoljnu izdržljivost za dulje istraživanje.

Predloženi sustav koristio bi solarne nizove na osunčanim grebenima za generiranje laserskih zraka, prenoseći energiju na prijemnike postavljene na roveru koji pretvaraju svjetlost natrag u električnu energiju. Oslanjao bi se na više međusobno povezanih stanica, stvarajući mrežu koja omogućuje roverima kretanje između područja s napajanjem bez potrebe za velikim ugrađenim baterijama.

Umjesto odabira lokacija samo na temelju dostupnosti sunčeve svjetlosti, istraživači iz Harbina koristili su statističko modeliranje kako bi identificirali najbolje točke raspoređivanja za maksimiziranje pokrivenosti energijom i održavanje jake mrežne povezanosti.
Kako bi testirali koncept, tim je koristio podatke NASA-inog laserskog altimetra Lunar Orbitera iz područja oko kratera Shackleton, jedne od najvažnijih lokacija za buduće lunarne misije. Model je povećao efektivnu pokrivenost energijom s gotovo 18 na više od 24 posto, a istovremeno je poboljšao regionalnu povezanost s ispod 40 na gotovo 100 posto

Simulacije su pokazale kako na udaljenosti od blizu pet kilometara sustav još može osigurati dovoljno energije za podršku radu rovera u trajno zasjenjenim područjima Mjeseca.

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kompaktan bežični Hi-Fi sustav.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

11. generacija Uni-Q zvučničkih jedinica, 200 W ukupne snage, do 24-bit/384 kHz rezolucija, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, HDMI ARC, USB-C, optički ulaz, 3,5 mm AUX, izlaz za subwoofer

1.159 € 1.450 € Akcija

Hiper-realistično audio iskustvo.

Akcija

KEF XIO soundbar

5.1.2 kanalni sustav, 820 W ukupne snage, 6 x Uni-Q MX drivera, 4 x P185 LF bass drivera, Dolby Atmos, DTS:X, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, optički ulaz, RCA izlaz za subwoofer

1.949 € 2.299 € Akcija

Finely tuned stereo zvuk.

Akcija

SONOS ERA 100

Apple AirPlay 2, Bluetooth®, Humidity resistant, Line in, Touch controls, Trueplay™, Voice enabled, WiFi.

279 € 299 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi