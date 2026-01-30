Kinezi tvrde kako su pronašli način pretvaranja ugljik-dioksida u škrob

Proces se ne oslanja na biljke ili fotosintezu, već samo sirovinu i enzime. Mogao bi smanjiti pritisak na poljoprivredno zemljište i korištenje pesticida

Istraživači s Instituta za industrijsku biotehnologiju u Tianjinu (Kina) navodno su pronašli način za sintezu škroba izravno iz ugljikovog dioksida. Rezultat je postignut korištenjem samo enzima i sirovina.



Proces se ne oslanja na biljke ili fotosintezu i mogao bi pomoći u komercijalnoj isplativosti industrijske proizvodnje škroba, materijala ključnog za proizvodnju stvari poput sladila i zgušnjivača. Također je bitna sirovina u proizvodnji papira i tekstila, lijekova, ljepila i određenih plastika.



Danas se većina industrijskog škroba dobiva iz kukuruza, što zahtijeva velike količine zemlje. Zbog toga proizvodnja kukuruznog škroba također troši ogromne količine vode i uvelike se oslanja na upotrebu gnojiva i pesticida.



Novi način sintetičke proizvodnje škroba u laboratoriju nije revolucionaran - isti tim koristio ga je prvi put još 2021. godine. Ali, sad su ga navodno poboljšali kako bi bio gotovo 10 puta brži i učinkovitiji.



Proces prvo uključuje pretvaranje ugljikovog dioksida u metanol u prisutnosti organskog katalizatora. Zatim se koristi više enzima za pretvaranje metanola u šećere, koji se zatim kombiniraju kako bi se stvorilo polimerni škrob.

Sveukupno, proces zahtijeva oko jedanaest koraka. Konačni proizvod navodno je gotovo identičan škrobu proizvedenom iz kukuruza. To je postignuto korištenjem posebnih novih enzima, koji pomažu u smanjenju troškova energije za proizvodnju škroba, ali i uvelike poboljšavaju učinkovitost reakcije.