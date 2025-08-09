Kinezi, izgleda, imaju rješenje za gradnju baza na Mjesecu

Osmislili su sustav koji uz pomoć sunčeve energije topi mjesečevu prašinu kako bi mogla biti oblikovana u cigle i druge čvrste oblike

Uspostavljanje trajne lunarne prisutnosti predstavlja značajne logističke i inženjerske izazove. Tim znanstvenika u kineskom Laboratoriju za istraživanje dubokog svemira u Hefeiju, provincija Anhui, možda je već riješio jedan od većih problema.

Objavili su rezultate ispitivanja prototipa sustava za oblikovanje lunarnog regolita u časopisu Acta Astronautica. Ovaj uređaj sličan 3D printeru izrađuje čvrste građevinske cigle od mjesečeve prašine.

Sustav koristi parabolično zrcalo za prikupljanje sunčevog zračenja i fokusiranje u jednu točku, što zatim usmjerava kroz snopove optičkih kabela. U točki fokusa, intenzitet svjetlosti prelazi 3000 puta standardni intenzitet sunčeve svjetlosti na Zemljinoj površini, dosežući temperature preko 1300 Celzijusovih stupnjeva. To je dovoljno za topljenje mjesečeve prašine.

U nizu laboratorijskih testova, korištenjem umjetnog lunarnog regolita napravljenog od bazalta i ksenonske lampe za simulaciju sunčeve svjetlosti, prototip je uspješno rastopio regolit i formirao čvrste oblike.

Ipak, postoje ograničenja. Cigle od lunarnog tla ne mogu izdržati pritisak u vakuumu i okruženju niske gravitacije na Mjesecu. Međutim, mogle bi djelovati kao zaštitni slojevi preko modula staništa koji zadržavaju pritisak, izrađenih od krutih i struktura na napuhavanje.