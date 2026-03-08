Kinezi bi mogli ubrzati projekt svemirske postaje za kroćenje tajfuna

Kina bi mogla ubrzati razvoj projekta Zhuri (Jureći za Suncem), ambicioznog plana za izgradnju svemirske solarne elektrane. Ta bi tehnologija navodno mogla ponuditi stalni izvor čiste energije, razorne oluje pretvoriti u događaje kojima je moguće upravljati te puniti satelite i drugu svemirsku infrastrukturu.



Plan projekta uključuje veliki orbitalni test za 2030. godinu, sposoban generirati puni megavat energije. Kako bi postigla taj cilj, Kina treba sastaviti orbitalnu strukturu koja teži više od Međunarodne svemirske postaje.



Konačni nacrt projekta predviđa masivnu, kilometar široku kružnu elektranu u geostacionarnoj orbiti, 36 tisuća kilometara iznad Zemlje. Na ovoj visini, postrojenje bi moglo generirati električnu energiju na razini gigavata, osiguravajući stalan i visokokapacitetan tok čiste energije natrag na planet.



Te visokofrekventne mikrovalne zrake, korištene za prijenos električne energije, teoretski je moguće preusmjeriti kako bi zagrijavale atmosfersku vlagu u olujama i tako smanjile intenzitet tajfuna ili ih preusmjerile na lokacije gdje će napraviti manje štete. To će, naravno, tek trebati potvrditi u praksi.



Postaja je također zamišljena kao "svemirska energetska banka", sposobna bežično puniti satelite, buduće svemirske stanice i sonde za duboki svemir. S kontinuiranim napajanjem u orbiti, ova tehnologija mogla bi produžiti vijek trajanja i raspon istraživačkih misija, poput budućih lunarnih baza i globalnih svemirskih internetskih mreža.



Od početka 2013. godine projekt je prešao iz teorije u opipljive prekretnice, utemeljene na 75-metarskom zemaljskom testnom tornju izgrađenom 2022. kako bi simulirao puni ciklus solarne u mikrovalnu energiju. Nedavne tehničke prekretnice uključuju mogućnost prijenosa "jedan-na-mnoge" - što omogućuje jednoj zraki istovremeno napajanje više pokretnih ciljeva. Tim je također poboljšao preciznost zrake i minijaturizaciju hardvera.



Međutim, put do "kroćenja" tajfuna prepun je rizika. Visokoenergetska zraka te vrste mogla bi biti korištena i kao oružje. Odluta li snop i za djelić stupnja, mogao bi spržiti elektroniku satelita u prolazu ili izazvati električna pražnjenja u već preopterećenoj niskoj Zemljinoj orbiti.