Kaliforniji prijeti prilično jak potres

Istraživanje, objavljeno u časopisu Journal of Geophysical Research, ne predviđa kada bi moglo doći do potresa. Ali, otkriva kako južni rasjedi San Andreas i San Jacinto sada nose više zadržane napetosti nego u bilo kojem trenutku u prošlom tisućljeću - stanje koje autori nazivaju "kritično opterećenim".



Posljednji potres sličnih razmjera u Kaliforniji bio je potres magnitude 7,9 u San Franciscu 18. travnja 1906. godine, koji je ubio oko 3000 ljudi i razorio veći dio zaljeva San Francisca. Ta je katastrofa oslobodila goleme količine energije na sjevernom rasjedu San Andreas. Sustavi južnih rasjeda ispitani u novoj studiji ostali su nepromijenjeni.

Budući potresi u jednom dijelu mreže rasjeda ne smanjuju pritisak drugdje, istraživači kažu kako su južni dijelovi nastavili gomilati napetost desetljećima, ponegdje i stoljećima.



Istraživači su koristili su računalne simulacije posljednjih 1000 godina velikih potresa kako bi procijenili kako susjedni segmenti Zemlje međusobno djeluju tijekom vremena. Njihov model otkrio je kako su razine stresa u Kaliforniji sada dosegnule visoku točku, zbog čega je potres vjerojatniji. Dva sustava rasjeda sada su opterećena sličnim napetostima, zbog čega je vjerojatnije kako će utjecati jedan na drugog.



Model također izdvaja spoj zvan Cajon Pass, sjeveroistočno od Los Angelesa u blizini San Bernardina, gdje se susreću dva sustava rasjeda. Opisan je kao "vrata potresa", o kojem ovisi hoće li se pukotina zaustaviti na jednom rasjedu ili će preskočiti oba.

Model sugerira kako otvaranje tih vrata, ovisi o tome koliko su napetosti na dva rasjeda usklađene. Opterećenja su trenutno na sličnim razinama.



Pukotina koja prelazi oba rasjeda bila bi daleko veća i destruktivnija od one ograničene na jedan rasjed, prijeteći Los Angelesu, San Bernardinu, Riversideu i dolini Coachella, među najgušće naseljenim područjima u SAD-u.



Zahvaljujući suvremenim građevinskim propisim, gradovi bi trebali podnijeti snažne potrese daleko bolje nego 1906. Ali, dvostruka pukotina mogla bi biti katastrofalna.