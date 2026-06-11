Kakva je to divovska "lepeza" pronađena ispod istočne Antarktike?

Istočnoantarktički lepezasti bazen mogao bi biti jedan od najvećih primjera rotacijskog istezanja ikada viđenog u kontinentalnoj kori.

Miroslav Wranka četvrtak, 11. lipnja 2026. u 18:30
📷 Pixabay (Pexels)
Pixabay (Pexels)

Međunarodni tim istraživača otkrio je ogromnu geološku strukturu skrivenu ispod Istočnoantarktičkog ledenog pokrova. Nalazi su objavljeni u časopisu Nature Geoscience.

Struktura se sastoji od sustava ogromnih subglacijalnih bazena zakopanih u ledu debljine preko tri kilometra na mjestima. Zajedno, bazeni tvore divovsku lepezastu strukturu na kontinentalnoj razini. Tim ju je nazvao Istočnoantarktički lepezasti bazen.

Uključuje neke od najpoznatijih subglacijalnih obilježja Antarktike, poput bazena Wilkes i Aurora te bazena u kojem se nalazi jezero Vostok, najveće poznato subglacijalno jezero na Zemlji.

Iako su ovi bazeni u prošlosti pojedinačno proučavani, ovo je prvi put kako su prepoznati kao dio jedinstvene koherentne strukture.
Analiza sugerira kako je struktura nastala procesom poznatim kao distribuirano rotacijsko širenje. Kontinentalna kora proširila se iz središnje točke. Uzorak je sličan ruci, s bazom palca kao fiksnom točkom i raširenim prstima, pokazujući istezanje. Razmaci između prstiju nalikuju trokutastim bazenima koji se formiraju dok se otvaraju.

Istočnoantarktički lepezasti bazen mogao bi biti jedan od najvećih primjera rotacijskog istezanja ikada viđenog u kontinentalnoj kori. Možda se razvila kroz više tektonskih faza povezanih s evolucijom superkontinenta Gondwana i kasnijim odvajanjem Antarktike od Australije, a mogla je čak utjecati i na ovaj raspad.

Otkriće također postavlja nova pitanja, posebno o točnoj starosti strukture i geodinamičkim mehanizmima koji su je stvorili. Međutim, značaj otkrića nadilazi povijesni uvid.

Oblik temeljne stijene skrivene ispod ledene ploče i danas utječe na tok leda, kontrolirajući raspodjelu subglacijalnih bazena i jezera. To bi potencijalno moglo utjecati na stabilnost dijelova Antarktičke ledene ploče koji su posebno osjetljivi na klimatske promjene.

Kako bi istražili strukturu, istraživači su kombinirali subglacijalnu topografiju s geološkim promatranjima, gravitacijskim, magnetskim i seizmičkim podacima te modelima kore i litosfere. Otkrili su kako je uočena struktura rezultat dubokog tektonskog procesa unutar antarktičke litosfere.
 

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