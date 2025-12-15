Japanci poslali origami i hrpu zanimljivih eksperimenata u svemir

Između ostalog, tu je kocka koja sadrži "neviđeno laganu i lako složivu rasklopivu antenu za svemir" koja se "može sklopiti pomoću tehnika origamija".

Mreža ponedjeljak, 15. prosinca 2025. u 17:53
📷 JAXA
JAXA

Japanska agencija za istraživanje svemirske industrije (JAXA) uspješno je lansirala misiju Innovative Satellite Technology Demonstration broj četiri, koja je u orbitu ponijela 16 intrigantnih korisnih tereta.

Cilj programa testiranje je ideja koje su predložili istraživači iz akademske zajednice i privatnog sektora. Svemirska agencija objavljuje otvoreni poziv za prijedloge, pa zatim provodi konkurentski proces evaluacije za odabir korisnih tereta. Šesnaest eksperimenata prošlo je selekciju za ovu misiju, koja je nakon nekoliko kašnjenja povezanih s vremenskim uvjetima stigla u svemir na raketi Rocket Lab Electron, lansiranoj s Novog Zelanda.

Glavni korisni teret na raketi bio je RAISE-4, satelit od 110 kilograma koji je nosio osam eksperimenata, uključujući:

  • LEOMI - demonstraciju mrežne tehnologije MIMO u orbiti koja ima za cilj pokazati platformu satelitskog interneta stvari
  • GEMINI - "civilni" GPU za brzu obradu signala i nova metoda brzog razvoja softvera za platformu
  • KIR-X - eksperiment korištenja vode kao pogonskog goriva za satelite
  • TDS-PPT - pulsirajući plazma potisnik za male satelite za procjenu malog, kompaktnog i jeftinog električnog pogona za ultramale i male satelite
  • AIRIS - eksperiment pokretan umjetnom inteligencijom za otkrivanje drugih objekata u orbiti, slanje minimalnih podataka i učenje iz opažanja radi poboljšanja performansi.

Raketa je također ponijela osam CubeSata u svemir, uključujući OrigamiSat-2. U JAXA-i su ga opisali kao kocku od 10 centimetara koja sadrži "neviđeno laganu i lako složivu rasklopivu antenu za svemir, s elementima antene pričvršćenima na dvoslojnu rasklopivu membranu koja se može sklopiti pomoću tehnika origamija". Kada se rasklopi, origami postaje "otprilike 25 puta veći", dajući CubeSatu učinkovitiju antenu.

Još jedan zanimljiv CubeSat na misiji je WASEDA-SAT-ZERO-II. Njegovi tvorci sa Sveučilišta Waseda 3D printali su kućište satelita temeljem dizajna koji ne koristi vijke i nema mehaničkih dijelova. Unutar kućišta je membrana izrađena od planarnih elemenata koji također nalikuju origamiju i pomoći će u eksperimentima raspoređivanja.

Ostali CubeSati na misiji uključuju:

  • MAGNARO-II – testiranje nove metode za rotiranje i odvajanje povezanih nanosatelita kako bi se formirala konstelacija i demonstracija u orbiti
  • Mono-Nikko – demonstracija inteligentne jedinice za napajanje u orbiti koja može prikupiti podatke o statusu baterija instaliranih u ultra-malim svemirskim letjelicama i brzo otkriti propadanje baterija ili abnormalnosti u orbiti
  • PRELUDE – satelit opremljen malim hibridnim senzorom električnog polja/plazme za otkrivanje prekursorskih fenomena i izvođenje globalnih predviđanja potresa.

JAXA planira provesti dva mjeseca pripremajući gore navedene eksperimente i 13 mjeseci isprobavajući ih. Već su odabrali dvije teme za petu demonstraciju inovativne satelitske tehnologije - testiranje elektronike potrošačke klase u svemiru i testiranje CubeSata s pogonskim sustavom koji omogućuje održavanje. Također su najavili kako će program prijeći u novi oblik pod nazivom Program ubrzanja demonstracije svemirske tehnologije (JAXA-STEPS).



