Hoće li pilići oboriti sto godina staru teoriju o nastanku jezika?

Zašto "bouba" zvuči okruglo, a "kiki" zvuči šiljasto? Intuicija koja povezuje određene zvukove s oblicima neobično je pouzdana u cijelom svijetu. Najmanje jedno stoljeće znanstvenici su je smatrali ključem za podrijetlo jezika, teoretizirajući kako su možda naši preci izgradili svoje prve riječi na ovim instinktivnim asocijacijama između zvuka i značenja.



Novo istraživanje donosi neočekivani obrat: bebe pilića stvaraju iste veze oblika zvuka, što sugerira kako veza s ljudskim jezikom možda i nije tako jedinstvena. Rezultati, objavljeni u časopisu Science, dovode u pitanje dugogodišnju teoriju o bouba-kiki efektu.



Tim istraživača sa Sveučilišta u Padovi u Italiji odlučili su istražiti bouba-kiki efekt kod mladih pilića jer je ptice moguće testirati gotovo odmah nakon izlijeganja, prije nego što na njihov mozak utječe izloženost svijetu. Postavili su piliće ispred dvije ploče. Jedna je imala oblik cvijeta s blago zaobljenim oblinama, druga šiljastu mrlju koja je podsjećala na eksploziju iz crtića.



Zatim su pustili snimke ljudi koji govore ili "bouba" ili "kiki" i promatrali ponašanje ptica. Kad su pilići čuli "bouba", 80 posto ih je prvo pristupilo okruglom obliku i provelo u prosjeku više od tri minute istražujući ga u usporedbi s prosjekom nešto manje od jedne minute provedene u istraživanju šiljastog oblika. Istraživačke preferencije su se promijenile kada su čuli "kiki".



Pošto su se testovi odvijali unutar pažljivo nadziranih prvih sati života pilića izvan ljuske jajeta, ova povezanost između određenih zvukova i oblika nije mogla biti naučena iz iskustva. Stoga je moguće riječ o dokazu urođene percepcijske pristranosti koja seže mnogo dalje u evolucijsku povijest nego što se dosad vjerovalo.

