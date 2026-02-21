Gravitacijska rupa na Antarktici dugo je tiho jačala

Znanstvenici već dugo znaju za gravitacijsku rupu ispod Antarktike - područje s posebno slabom gravitacijskom silom. Čini se kako imaju novi trag koji bi im mogao pomoći u boljem razumijevanju o čemu se radi.



Povijesna analiza gravitacijske rupe Antarktike, detaljno opisana u radu objavljenom u časopisu Scientific Reports, objašnjava kako je rupa u početku bila slabija, ali je postala jača prije 50 do 30 milijuna godina, kada je široko rasprostranjeno zaleđivanje zahvatilo taj dio Zemlje. Međutim, tim još nije utvrdio hoće li i kako gravitacijska rupa utjecati na Antarktiku, posebno kako se učinci klimatskih promjena pogoršavaju svake godine.

Varijacije važne za vodu, ne i ljude

Geoid je neravna oceanska površina oblikovana Zemljinim gravitacijskim utjecajem. Gravitacija varira ovisno o regijama na Zemlji, no te su razlike male kad je riječ od ljudima. Za vodu, to je već ponešto drukčija priča.

Ove varijacije imaju značajan utjecaj na Zemljine oceane. Primjerice, voda ima tendenciju teći prema područjima jače gravitacije, pa su razine mora u regijama s relativno nižom gravitacijom, poput Antarktike, obično niže od očekivanih. "Niska" se ovdje odnosi na "široku depresiju u Zemljinom gravitacijskom polju uzrokovanu deficitom mase u dubini".



Tim je tijekom istraživanja rekonstruirao 3D strukturu unutar Zemlje koristeći globalne snimke potresa i seizmičke, geodinamičke i podatke mineralne fizike. Model je uzeo u obzir elemente poput dinamike plašta, podataka gravitacijskog polja i promjena Zemljinog rotacijskog ponašanja.

Simulacija za povratak 70 milijuna godina u povijest

Istraživači su zatim koristili sličnu tehniku ​​kako bi vratili tok stijena u unutrašnjosti i pratili promjene unatrag 70 milijuna godina. Simulacije su otkrile kako je u početku hladan, gusti materijal koji tone u duboki plašt smanjio gravitaciju u blizini Antarktike.



Zatim, prije otprilike 50 i 30 milijuna godina, topliji, lakši plašt počeo se dizati iz dubine unutrašnjosti, preraspodjeljujući masu po kontinentu. Kombinacija hladnog, tonućeg plašta i vrućeg, uzdižućeg plašta pojačala je ukupni deficit mase ispod Antarktike.



Budući razina mora i dinamika plime i oseke potom utječu na klimatske obrasce, istraživači vjeruju kako će bolje razumijevanje gravitacijske rupe dovesti do novih uvida u geološku povijest Antarktike.

