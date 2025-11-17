Gljive umjesto ambalažne plastike? Nije nemoguće, kaže ovo istraživanje

Tim je želio znati može li jestiva gljiva djelovati s obrađenim drvenim vlaknima kako bi blokirala vodu, ulje i masnoću. Također su željeli premaz siguran za hranu i jednostavan za proizvodnju.

Nova studija pri američkom Sveučilište Maine objašnjava kako su znanstvenici stvorili prirodni vodootporni premaz koji bi mogao zamijeniti plastičnu foliju za hranu za jednokratnu upotrebu i sintetičke obloge za čaše.



Tim je želio znati može li jestiva gljiva djelovati s obrađenim drvenim vlaknima kako bi blokirala vodu, ulje i masnoću. Također su željeli premaz siguran za hranu i jednostavan za proizvodnju. Istraživači su ga testirali na uobičajenim materijalima kako bi vidjeli kako se ponaša u stvarnim uvjetima.



Istraživački rad koji detaljno opisuje proces i rezultate objavljen je u časopisu Langmuir.

Micelij i celuloza

Rad se usredotočuje na gljivu šarenu tvrdokošku, znanstveno poznatu kao Trametes versicolor. Ova gljiva raste na drvu. Ispod klobuka formira gustu micelijsku strukturu napravljenu od tankih niti. Niti djeluju poput prirodnog štita koji odbija vodu.



Istraživači su kombinirali micelij s celuloznim nanofibrilima. Nanofibrili su sićušna vlakna koje se koristi u proizvodnji papira. Pomažu u stvaranju jakih filmova koji su otporni na kisik, ulje i masnoću. Kada se pomiješaju s micelijem, nastaje materijal koji formira čvrstu zaštitnu površinu na svemu što je dodirnuo.



Znanstvenici su uzgojili gljivicu u tekućoj otopini koja je također sadržavala celulozne nanofibrile. Zatim su tanke slojeve ove smjese rasporedili po papiru, traperu, poliesterskom filcu i tankim listovima brezovog drva. Svi uzorci su držani toplima kako bi se gljivici pomoglo u rastu.



Nakon tri dana površina je formirala snažnu vodenu barijeru. Nakon četiri dana premaz je postao malo deblji i razvile su se žute, narančaste ili žutosmeđe mrlje. Ove mrlje su pokazivale gdje je gljivica rasla.



Istraživači su zatim stavili uzorke u pećnicu kako bi zaustavili daljnji rast i potpuno osušili premaz. Konačna debljina bila je slična debljini sloja boje.

Kada je tim dodao kapi vode tretiranim materijalima, kapi su formirale okrugle kuglice. Na netretiranim materijalima su se spljoštili ili natopili. To je pokazalo kako je gljivični film blokirao apsorpciju vode.

Druga moguća područja primjene

Premaz je također spriječio prodiranje tekućina poput n-heptana, toluena i ricinusovog ulja. Testovi su pokazali kako zaštitni sloj djeluje s nekoliko vrsta tekućina.

Rezultati ukazuju na obećavajuću zamjenu za mnoge premaze na bazi plastike koji se koriste u pakiranju i posluživanju hrane. Površina je ostala prirodna i sigurna za kontakt s hranom.

Materijali na bazi micelija privlače pažnju u nekoliko industrija. Inženjeri koriste gljive za izradu građevinskih pločica i izolacije.

Recimo, u sklopu projekta Tehnološkog sveučilišta Nanyang u Singapuru istraživači su koristili ostatke micelija bambusa i bukovača za izradu pločica za hlađenje. Drugi projekt Sveučilišta Newcastle u Velikoj Britaniji istražuje mješavinu micelija nazvanu mikocrete koja može djelovati poput laganog oblika betona.