Europske planine možda kriju velike zalihe vodika

Europske planine, dugo slavne po turizmu i skijaškim stazama, mogle bi uskoro postati poznate po onome što se nalazi ispod njih. Nova međunarodna studija otkriva kako erozija stijena igra kritičnu, ali ambivalentnu ulogu u formiranju i nakupljanju prirodnog vodika ispod planinskih lanaca.



Studiju su vodili Sveučilište u Lausanni (Unil) i Centar za geoznanosti GFZ Helmholtz. Nadovezujući se na istraživanje iz 2025. godine, ova studija potvrđuje kako bi Pireneji i Alpe mogli biti ključne mete za istraživanje prirodnog vodika.



Znanstvenici vjeruju kako geološke sile koje su oblikovale najveličanstvenije planinske lance Europe kriju golemu, neiskorištenu riznicu vodika. Duboke stijene plašta bogate željezom bile su gurnute prema površini tijekom milijuna godina dok su se ploče prvo razdvajale, a zatim sudarale.



Kada te stijene stupaju u interakciju s vodom na određenim temperaturama, prolaze kroz geokemijski proces serpentinizacije, pri čemu se oslobađa vodikov plin koji se može akumulirati u rezervoarima poroznih stijena. Ovaj prirodni resurs mogao bi zaobići visoke troškove i zagađenje povezano s trenutnom proizvodnjom vodika. No, ključno je pronaći dovoljno velike količine



Koristeći napredne numeričke modele, znanstvenici su otkrili kako erozija djeluje kao delikatan regulator prirodne proizvodnje vodika. Dok umjerena erozija potiče podizanje stijena plašta, poboljšavajući uvjete za kemijske reakcije koje stvaraju vodik, pretjerano brza ili intenzivna erozija može uništiti ležišne stijene i poremetiti potrebne temperature.



Simulacije su otkrile kako drevna geološka povijest regije igra ulogu u određivanju krajnjeg potencijala vodika. Konkretno, trajanje faza tektonskog proširenja koje su se dogodile mnogo prije nego što su planine uopće formirane uvelike utječe na ovaj ishod.



Kad su istraživači usporedili različite planinske pojaseve, pokazalo se kako potencijal vodika značajno varira među rasponima. Među ispitanim scenarijima, Pireneji su se pokazali kao vrlo povoljni. Alpe također pokazale zanimljiv potencijal, dok su španjolski Betic Cordillera bili manje obećavajući.



Studija je objavljena u časopisu Journal of Geophysical Research: Solid Earth.