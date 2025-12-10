Europska unija potrošit će blizu pet milijuna eura na tihe podmornice

Projekt interakcije hidrodinamike i hidroakustike trupa podmornice/kormila/propelera (SPHYDA), vrijedan 4,8 milijuna eura, cilja na smanjenje akustične buke robotskih podmornica.

Iako su podmornice izvorno zamišljene kao prikrivena plovila, mogu proizvesti iznenađujuću količinu buke. Nastojeći riješiti taj problem, Europska obrambena agencija (EDA) pokrenula je četverogodišnji istraživački program usmjeren na izradu tiših autonomnih podvodnih vozila, prikladnih za tajne misije.

Projekt interakcije hidrodinamike i hidroakustike trupa podmornice/kormila/propelera (SPHYDA), vrijedan 4,8 milijuna eura, cilja na smanjenje akustične buke robotskih podmornica, do koje dolazi dok voda klizi po njihovom trupu, upravljačkim površinama i drugim dijelovima njihovih složenih strojeva. 

Projekt SPHYDA analizirat će kako ovi strojevi generiraju buku. Prikupit će detaljne informacije s ciljem izgradnje digitalnih modela, omogućujući nove dizajne.

Jedan od ključnih izazova bit će suočavanje s hidrodinamičkom bukom, koju stvaraju međusobno povezani sustavi trupa, kormila i propelera. Pogonski sustavi obično stvaraju najviše buke jer generiraju kavitaciju - sitne vakuumske mjehuriće koji proizvode glasan zvuk pucketanja kada se uruše.

Različite metode za utišavanje uključuju nagnute lopatice propelera koje ravnomjernije raspoređuju tlak. Dizajni s niskim okretajima u minuti i visokim okretnim momentom također mogu smanjiti vibracije koje se mogu otkriti na velikim udaljenostima.

SPHYDA će razviti napredne numeričke modele i eksperimentalne metode za predviđanje i analizu načina na koji oblici trupa, kormila i propeleri generiraju buku. Konačni rezultat bit će dizajn i razvoj autonomnog podvodnog vozila, koje će biti ispitano u stvarnim uvjetima.

Projekt je trenutno usmjeren na izgradnju digitalnih modela kako bi se pružile "smjernice za dizajn koje će podržati sljedeću generaciju podvodnih vozila s niskom razinom buke". Zatim će biti nastavljen testiranjima. 

Okuplja devet industrijskih i istraživačkih partnera iz četiri države članice Europske unije (Italija, Njemačka, Nizozemska i Španjolska) i Norveške. Trebao bi trajati do kraja 2029. godine.



