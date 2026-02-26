Europska investicijska banka: Korištenje AI, big data i IoT-a u tvrtkama EU-a i SAD-a

Tvrtke iz EU utrkuju se kako bi sustigle američke konkurente u korištenju naprednih digitalnih tehnologija, poput analize velikih podataka i umjetne inteligencije (AI)...

Najnovije istraživanje ulaganja Europske investicijske banke, u kojem su prikupljeni podaci od otprilike 13.000 tvrtki diljem Europske unije i uzorka iz Sjedinjenih Američkih Država, pokazuje da europska poduzeća sada konkuriraju američkim tvrtkama u korištenju naprednih digitalnih tehnologija (77 % u odnosu na 78 % za američke tvrtke). Taj je razvoj posebno snažan u europskoj proizvodnji.

korištenje naprednih digitalnih tehnologija u poduzećima, po državama EIB

37% tvrtki u EU koristi generativnu umjetnu inteligenciju, u usporedbi s 36% američkih tvrtki. Međutim, američke tvrtke koje koriste tehnologije umjetne inteligencije primjenjuju ih u više poslovnih područja od svojih europskih kolega. Europske tvrtke trebaju bolje integrirati umjetnu inteligenciju u svoje procese kako bi u potpunosti iskoristile prednosti koje ona nudi.

razlike u korištenju naprednih digitalnih tehnologija u poduzećima EU i SAD po djelatnostima EIB

EU proizvodnja, SAD usluge

Iako su stope usvajanja većine digitalnih tehnologija uglavnom slične između tvrtki iz EU i SAD-a, europska proizvodnja ističe se visokim udjelom tvrtki koje su usvojile umjetnu inteligenciju i velike podatke. 48% proizvodnih tvrtki u EU koristi velike podatke i umjetnu inteligenciju, u usporedbi s 28% američkih proizvodnih tvrtki. Veći udio europskih proizvođača automatizira proizvodnju korištenjem robotike (55% tvrtki u EU u odnosu na 36% američkih).

Što se tiče ostalih digitalnih tehnologija, američke tvrtke dominiraju u uslugama i infrastrukturi. Veći udio američkih uslužnih tvrtki koristi internet stvari (64% u odnosu na 45% za tvrtke iz EU). Nešto veći udio američkih infrastrukturnih tvrtki također koristi tu tehnologiju (66% u odnosu na 50% za EU). Internet stvari odnosi se na mrežu fizičkih uređaja, poput senzora, strojeva, vozila i aparata, koji su povezani s internetom i mogu prikupljati, razmjenjivati ​​i analizirati podatke bez ljudske intervencije.

korištenje alata generativne umjetne inteligencije u poduzećima po državama EIB

SAD tvrtke bolje integriraju AI

Oko 37% tvrtki u EU koristi generativnu umjetnu inteligenciju, što je u skladu s američkim tvrtkama. Velike tvrtke prednjače u korištenju te tehnologije. Finska, Danska i Nizozemska imaju najviše stope korištenja, dok Italija i Grčka imaju najniže.

Europske tvrtke usvojile su umjetnu inteligenciju u istoj mjeri kao i njihove američke kolege. Međutim, moraju uložiti više truda u potpuno iskorištavanje prednosti umjetne inteligencije njezinom boljom integracijom u poslovne procese.

Čak 81% američkih tvrtki koristi umjetnu inteligenciju u barem dva poslovna procesa, u usporedbi sa samo 55% tvrtki u EU. Tvrtke u EU uglavnom koriste umjetnu inteligenciju za interne procese te u marketingu i prodaji, dok su američke tvrtke integrirale tehnologiju u sve, od internih procesa i marketinga i prodaje do korisničke službe i ljudskih resursa.