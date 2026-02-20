Einstein-Rosenovi mostovi nisu fizički prolaz, već zrcala

Teorijsko istraživanje pri Sveučilištu u Portsmouthu (Velika Britanija) osporava dugogodišnje znanstveno uvjerenje kako crvotočine predstavljaju fizički prolaz kroz prostor-vrijeme. Umjesto toga te strukture, poznate kao Einstein-Rosenovi mostovi, djeluju kao "zrcala" koja povezuju dva suprotna vremenska smjera.



Prema studiji, objavljenoj u časopisu Classical and Quantum Gravity, prolaz nalik mostu koji su opisali Albert Einstein i Nathan Rosen 1935. godine nije bio zamišljen kao galaktički tranzitni sustav. Opća teorija relativnosti sprječava prolazak materije kroz takav most jer bi se urušio brže nego što bi svjetlost mogla putovati preko njega.



Tim istraživača primijenio je modernu kvantnu interpretaciju kako bi ponovno razmotrio jednadžbe iz 1935. Otkrili su kako most, umjesto prolaza između dvije udaljene točke u prostoru, predstavlja vezu između dvije simetrične verzije prostor-vremena. U ovom modelu, jedna verzija doživljava protok vremena naprijed, dok njen zrcalni pandan doživljava protok vremena unatrag.



Ovaj zrcalni okvir bavi se paradoksom informacija crne rupe, sukobom između kvantne mehanike i opće relativnosti. Kvantna mehanika tvrdi kako informacija nije mogućee uništiti, dok opća relativnost implicira kako se informacija koja pada u crnu rupu trajno gubi. Prema novoj teoriji, informacija se zadržava prijenosom u vremenski obrnuti dio mosta.



Istraživači ukazuju na postojeće podatke iz kozmičkog mikrovalnog pozadinskog zračenja (CMB), preostalog iz ranog svemira. Otprilike 20 godina kozmolozi su promatrali malu asimetriju u ovom zračenju - blagu preferenciju za jednu orijentaciju u odnosu na njegovu zrcalnu sliku.



Standardni kozmološki modeli tumače ovu asimetriju kao statističku anomaliju s vrlo malom vjerojatnošću. Međutim, novo istraživanje tvrdi kako su ovi obrasci u skladu sa svemirom koji uključuje zrcalne kvantne komponente.



Implikacije ove teorije protežu se na sam početak postojanja jer sugeriraju kako Veliki prasak možda nije bio apsolutni početak vremena. Umjesto toga, možda se radilo o kvantnom odskoku - prijelazu u kojem je kolabirajući prethodni svemir dosegao kritičnu gustoću i ponovno se proširio kako bi formirao naš trenutni svemir.



Studija sugerira kako bi naš svemir mogao biti unutrašnjost crne rupe nastale u drugom kozmosu, što implicira kako je svemir imao funkcionalnu povijest prije Velikog praska.

