Dronovi od sad podatke mogu bilježiti izravno na blockchain

Tim studenata inženjera sa Sveučilišta u Southamptonu (Ujedinjeno Kraljevstvo) razvio je, čini se, prvi svjetski sustav "crne kutije" za bespilotne letjelice na blockchainu. Inovacija omogućuje autonomnom dronu snimanje važnih operativnih i senzorskih podataka izravno na blockchain tijekom leta, čime nasteje siguran i nepromjenjiv zapis njegovih aktivnosti.



Slično snimačima podataka o letu koje se koristi u zrakoplovima, sustav kontinuirano bilježi informacije o performansama drona. Međutim, umjesto pohranjivanja podataka u jednu centraliziranu bazu podataka, distribuira informacije preko decentralizirane digitalne knjige, što znatno otežava mijenjanje ili manipuliranje zapisima.



Projekt je provela grupa studenata inženjerstva koji surađuju s industrijskim partnerima i istraživačima specijaliziranim za distribuirane sustave i poluvodičku tehnologiju. Tijekom demonstracijskog leta uživo dron je uspješno prenosio i snimao svoje operativne podatke na blockchain u stvarnom vremenu.



Dronovi rade u zahtjevnim uvjetima poput vibracija, kretanja, ograničenog napajanja i fluktuirajućih komunikacijskih signala. Unatoč tim izazovima, sustav verifikacije nastavio je funkcionirati tijekom cijelog leta, dokazujući kako blockchain tehnologija može pouzdano raditi na laganom ugrađenom hardveru kakvog se koristi koristi u autonomnim letjelicama.



U srcu sustava je kompaktni blockchain protokol koji je razvila tehnološka tvrtka Minima. Svaki uređaj koji sudjeluje u mreži pokreće kompletan blockchain čvor, što mu omogućuje neovisno pohranjivanje i provjeru podataka. Iako podaci ostaju lokalno pohranjeni na svakom uređaju, svi sudionici u mreži mogu validirati zapise.



Ova decentralizirana struktura eliminira potrebu za cloud poslužiteljima ili centraliziranim bazama podataka, koje su često potrebne u tradicionalnim sustavima praćenja. Omogućavajući strojevima stvaranje i provjeru vlastitih zapisa na mjestu rada, tehnologija nudi novu metodu za osiguranje pouzdanosti i odgovornosti autonomnih sustava.



U sklopu projekta također je ostvareno izravno pokretanje blockchaina unutar mikroprocesorskog sustava na čipu, umjesto oslanjanja isključivo na vanjski softver. Ova integracija navodno je značajno poboljšala performanse (do 500 puta) i energetsku učinkovitost sustava (do 10 tisuća puta).