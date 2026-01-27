Deloitte: AI još ne vraća ulaganja, ali nije u šoldima sve

Istraživanje tvrtke Deloitte pokazuje kako većini tvrtki usvajanje alata umjetne inteligencije nije puno pomoglo.

Mreža utorak, 27. siječnja 2026. u 05:45
📷 Matheus Bertelli (Pexels)
Matheus Bertelli (Pexels)

Prema izvješću State of AI in the Enterprise, 74 posto organizacija želi da njihove inicijative za umjetnu inteligenciju povećaju prihode, ali samo 20 posto kaže kako se to i dogodilo. Kako trenutno stanje objašnjavaju u Deloitteu? Pa, ukratko - nije u šoldima sve. Treba računati i na "postizanje strateške diferencijacije i trajne konkurentske prednosti na tržištu".

Među 3.235 poslovnih i IT lidera iz cijelog svijeta koji su sudjelovali u Deloitteovoj anketi, 25 posto je reklo kako AI ima transformativni učinak na njihove organizacije (+12 posto prije godinu dana). Njih 66 posto je reklo kako poboljšava produktivnost i učinkovitost, iako tek 20 posto kaže kako je njihova organizacija zabilježila rast.

Manje od 60 posto radnika sada ima pristup alatima za umjetnu inteligenciju koje je odobrio IT odjel (40 posto prije godinu dana). Među tim radnicima, manje od 60 posto koristi te alate svakodnevno.

Trenutno 25 posto organizacija je prebacilo 40 ili više posto svojih eksperimenata umjetne inteligencije u živu upotrebu. Očekuje se kako će taj broj dosegnuti 54 posto organizacija u sljedećih tri do šest mjeseci.

U roku od godinu dana 36 posto ispitanih tvrtki očekuje kako će najmanje 10 posto njihovih poslova biti potpuno automatizirano. 82 posto očekuje isto za tri godine. Ipak, 84 posto ispitanika nije redizajniralo radna mjesta temeljem sposobnosti za korištenje AI-ja.

Među netehničkim radnicima samo 13 posto je jako oduševljeno umjetnom inteligencijom i pokušava je koristiti. Dok je 55 posto otvoreno tehnologiji, 21 posto bi je radije izbjegavalo, a četiri posto joj aktivno ne vjeruje.

Za 83 posto ispitanika suverena umjetna inteligencija je umjereno važna, za 43 posto vrlo ili iznimno važna. Otprilike svaka peta tvrtka barem umjereno koristi agente. Za dvije godine to bi trebalo porasti na 74 posto, iako tek 21 posto ima razvijen model upravljanja za njih.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi