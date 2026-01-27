Deloitte: AI još ne vraća ulaganja, ali nije u šoldima sve

Prema izvješću State of AI in the Enterprise, 74 posto organizacija želi da njihove inicijative za umjetnu inteligenciju povećaju prihode, ali samo 20 posto kaže kako se to i dogodilo. Kako trenutno stanje objašnjavaju u Deloitteu? Pa, ukratko - nije u šoldima sve. Treba računati i na "postizanje strateške diferencijacije i trajne konkurentske prednosti na tržištu".



Među 3.235 poslovnih i IT lidera iz cijelog svijeta koji su sudjelovali u Deloitteovoj anketi, 25 posto je reklo kako AI ima transformativni učinak na njihove organizacije (+12 posto prije godinu dana). Njih 66 posto je reklo kako poboljšava produktivnost i učinkovitost, iako tek 20 posto kaže kako je njihova organizacija zabilježila rast.



Manje od 60 posto radnika sada ima pristup alatima za umjetnu inteligenciju koje je odobrio IT odjel (40 posto prije godinu dana). Među tim radnicima, manje od 60 posto koristi te alate svakodnevno.



Trenutno 25 posto organizacija je prebacilo 40 ili više posto svojih eksperimenata umjetne inteligencije u živu upotrebu. Očekuje se kako će taj broj dosegnuti 54 posto organizacija u sljedećih tri do šest mjeseci.



U roku od godinu dana 36 posto ispitanih tvrtki očekuje kako će najmanje 10 posto njihovih poslova biti potpuno automatizirano. 82 posto očekuje isto za tri godine. Ipak, 84 posto ispitanika nije redizajniralo radna mjesta temeljem sposobnosti za korištenje AI-ja.



Među netehničkim radnicima samo 13 posto je jako oduševljeno umjetnom inteligencijom i pokušava je koristiti. Dok je 55 posto otvoreno tehnologiji, 21 posto bi je radije izbjegavalo, a četiri posto joj aktivno ne vjeruje.

Za 83 posto ispitanika suverena umjetna inteligencija je umjereno važna, za 43 posto vrlo ili iznimno važna. Otprilike svaka peta tvrtka barem umjereno koristi agente. Za dvije godine to bi trebalo porasti na 74 posto, iako tek 21 posto ima razvijen model upravljanja za njih.