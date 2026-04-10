DARPA financira razvoj nove svemirske baterije i fuzije

Avalanche Energy, koji razvija prijenosne fuzijske reaktore, dobio je ugovor vrijedan 5,2 milijuna američkih dolara putem DARPA-inog programa Rads to Watts. Cilj tog programa je razviti metodu za pretvaranje nuklearnog zračenja velike snage u kilovate električne energije.



Radioaktivne baterije već postoje. Funkcioniraju tako što hvataju čestice raspada radioaktivnih izotopa i pretvaraju ih u električnu energiju. Mogu trajati desetljećima, stoljećima ili čak tisućljećima, ali proizvode malo energije za svoju veličinu u usporedbi s konvencionalnim baterijama.



Moderne litij-ionske ćelije, na primjer, obično pohranjuju oko 200 do 300 vat-sati po kilogramu, ovisno o kemijskom sastavu i dizajnu. S druge strane, betavoltaične baterije (dosad korištene u implantabilnim medicinskim uređajima, senzorima i nekim svemirskim sustavima) obično isporučuju snagu u rasponu od mikrovata do milivata.

Isti čipovi za bateriju i fuzijski reaktor

Radioaktivne baterije na roverima Perseverance i Curiosity generiraju daleko više energije, ali svaka teži oko 45 kilograma i može proizvesti 110 vata, odnosno oko dva i pol vata po kilogramu. DARPA traži radioaktivnu bateriju koja može isporučiti više od 10 vata po kilogramu i koja bi mogla mjesecima napajati sustav klase prijenosnog računala iz uređaja težine samo nekoliko kilograma. Mora biti spremna za korištenje u vojne i civilne svrhe u svemiru i drugim ekstremnim okruženjima.



Avalanche je dobio zadatak razvoja mikroizrađenih ćelija u čvrstom stanju, sposobnih za pretvaranje alfa čestica u električnu energiju. Bit će to alfavoltaična baterija, za razliku od betavoltaičnih, sigurnijih za ljude koje se nalaze u, primjerice, baterijama pacemakera. Alfa čestice je lako blokirati, ali su štetnije za ljude.



Razvoj će uključivati ​​stvaranje tehnologija koje će imati izravnu primjenu za rad na prijenosnim fuzijskim elektranama. Isti fuzijski strojevi koji proizvode visokoenergetske alfa čestice također će proizvoditi visokoenergetske neutrone. Proizvedeni neutroni također su učinkoviti u stvaranju istih radioizotopa potrebnih za program Rads to Watts.



Također će razvijati mikročipove koje se koristi za hvatanje radioaktivnog raspada i njegovo pretvaranje u električnu energiju. Isti čipovi mogu biti korišteni i u baterijama, i u fuzijskim reaktorima.

Njihov model fuzijske elektrane Orbitron bi trebao moći isporučiti snagu od jedan do 100 kWe. Demo modeli već su izgrađeni i testirani interno. Dosad nije objavljeno s kakvim rezultatima.