Cisco i američki startup izgradili kvantnu mrežu u New Yorku

Cisco Systems i startup Qunnect izgradili su i upravljaju kvantnom mrežom između Brooklyna i Manhattana u New Yorku (SAD) koja šalje signale putem optičkih kabela, s rezultatima usporedivim s onim postignutim u laboratorijskim uvjetima. Eksperiment u kojem je korišten Qunnectov hardver i Ciscov softver riješio je neke ključne izazove u izgradnji takvih mreža u postojećim podatkovnim centrima i gradovima.



Glavni izvršni direktor Qunnecta Noel Goddard rekao je kako koriste pristup koji zahtijeva kriogeno hlađenje samo na jednom središnjem čvorištu, dok drugi podatkovni centri spojeni na čvorište mogu koristiti opremu na sobnoj temperaturi.



Kvantna računala i mreže obično su osjetljivi na najmanje vibracije iz svijeta oko sebe, ali istraživački rad koji su objavili Cisco i Qunnect navodi kako tehnologija tog startupa - posebno uređaji nazvani automatski kontroleri polarizacije - održava kvantnu mrežu netaknutom na dionici optičkog kabela dugoj 17,6 kilometara.



U Ciscu žele jednog dana povezati kvantna računala unutar podatkovnog centra, a zatim te kvantne podatkovne centre povezati u kvantni internet. Kratkoročno, praktične kvantne mreže mogle bi naći primjenu u područjima poput trgovanja dionicama. Kvantna tehnika nazvana teleportacija može omogućiti fizički odvojenim računalima trenutno dijeljenje informacija, umjesto nekoliko milisekundi za prijenos informacija brzinom svjetlosti.

